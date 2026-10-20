Amici 26, bufera su Erness: Samurai Jay lo mette alle strette e lui scoppia in lacrime davanti al caso del suo inedito

Pubblicazione: 20 ottobre alle 12:36

Nuovo caso destinato a far discutere nella scuola di Amici 26. Questa volta al centro dell'attenzione c'è Erness, chiamato a confrontarsi con Samurai Jay dopo alcune pesanti contestazioni sul brano Colpa Mia, presentato durante le selezioni come un pezzo inedito. Nel daytime del 19 ottobre, il responsabile artistico ha affrontato direttamente il cantante, mettendo in dubbio l'originalità della sua canzone e chiedendogli di realizzare un nuovo brano.

La vicenda è emersa nel corso dell'ultima puntata quotidiana del talent show di Maria De Filippi.una canzone pubblicata nel 2021 da Rusherking e María Becerra. A rendere il confronto particolarmente delicato non sarebbe stata soltanto l'impressione all'ascolto. Secondo quanto riferito durante la trasmissione, una perizia musicale avrebbe evidenziato elementi comuni tra i due brani: la tonalità in si minore, lo stesso tempo musicale, espresso in BPM, e un giro armonico coincidente.

Il responsabile artistico ha quindi spiegato al giovane allievo perché la questione rappresenti un problema all'interno della scuola. Presentare una canzone come reinterpretazione o cover è diverso dal proporla come una composizione originale: è proprio su questa distinzione che si concentra il richiamo rivolto al cantante. Samurai Jay non ha nascosto la propria delusione, ma il confronto non si è concluso con un'immediata esclusione dal programma.

Il responsabile artistico ha chiesto a Erness di accantonare Colpa Mia e di presentare un altro inedito, sottolineando l'importanza del rispetto delle regole e del percorso formativo di Amici. Nel corso del confronto, il professore ha anche ribadito di credere nelle potenzialità del ragazzo e di voler continuare a sostenerlo. Un messaggio che lascia intravedere una possibilità di riscatto, a condizione che l'allievo dimostri di saper affrontare la situazione e ripartire con una nuova proposta musicale.

Dopo aver compreso la gravità della contestazione e la possibilità di essere stato escluso dalla scuola, Erness è scoppiato in lacrime. Un momento particolarmente intenso, che ha trasformato una questione musicale in un passaggio delicato del suo percorso televisivo. Percon un brano che rispecchi davvero la sua identità artistica. La richiesta di Samurai Jay rappresenta un'occasione per rimettersi in gioco, ma anche un avvertimento sul peso dell'originalità in un programma che punta a formare nuovi talenti.

Il caso riporta inoltre l'attenzione sul tema delle somiglianze musicali, già emerso recentemente con la vicenda che coinvolge Aka7Even e il brano Loca, contestato dal cantante Lema per presunte analogie con Loka. Si tratta di una vicenda distinta, con accuse e sviluppi propri, che dimostra quanto le questioni legate ai diritti musicali possano diventare delicate nel mondo dello spettacolo.

Resta ora da capire quale sarà la prossima mossa di Erness e come reagirà il pubblico alla richiesta di presentare un nuovo inedito. La sua permanenza nella scuola proseguirà all'insegna del riscatto? Il prossimo brano potrebbe essere decisivo per dimostrare che l'allievo ha ancora molto da dire ad Amici 26.