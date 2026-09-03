Amici 26, Francesca Fagnani torna da Maria De Filippi? Il rumor che infiamma la nuova stagione TV di Mediaset

Pubblicazione: 03 settembre alle 12:35

L'attesa per Amici 26 cresce di giorno in giorno. La scuola di Maria De Filippi si prepara a riaprire i battenti e, come accade ormai puntualmente prima dell'inizio della nuova stagione, il toto-cast alimenta discussioni e supposizioni. La novità più interessante, però, questa volta potrebbe arrivare non soltanto dal banco degli insegnanti o dai nuovi allievi, ma anche dagli ospiti destinati ad animare la prima puntata.

Tra i nomi che attirano maggiormente l'attenzione c'è quello di. La giornalista e conduttrice di Belve conosce già molto bene il mondo di Amici: il 28 settembre 2025 fu infatti tra gli ospiti della prima puntata della venticinquesima edizione, chiamata a partecipare al momento della consegna delle maglie ai nuovi allievi. La sua presenza aveva rappresentato anche un curioso punto di contatto tra Rai e Mediaset. La domanda, dunque, è inevitabile:

Al momento è importante distinguere tra ciò che è stato effettivamente annunciato e ciò che appartiene al territorio dei rumor. Non risulta infatti una conferma ufficiale della sua partecipazione alla prima puntata di Amici 26. Il suo nome, però, assume un peso particolare alla luce delle indiscrezioni delle ultime ore sul futuro televisivo della giornalista. Secondo alcune ricostruzioni, Fagnani starebbe valutando scenari professionali differenti per il prossimo futuro, compresa la possibilità di lasciare la Rai. Tra le ipotesi circolate è comparsa anche Mediaset, proprio in virtù del rapporto professionale instaurato negli ultimi tempi con Maria De Filippi. Le due hanno avuto infatti diverse occasioni di incontro televisivo: Fagnani è stata ospite di Amici e Tu sì que vales, mentre De Filippi è successivamente approdata a Belve come intervistata.

Francesca Fagnani e Maria De Filippi a Belve - Fonte: Rai

Questo intreccio ha inevitabilmente acceso la fantasia del pubblico. Ma parlare oggi di un ingresso stabile della giornalista nel cast di Amici 26 sarebbe prematuro. Più prudente, invece, considerare plausibile una sua eventuale partecipazione come ospite, soprattutto visto il precedente della prima puntata dello scorso anno.

Anche sul debutto di Amici 26 circolano informazioni che devono essere trattate con cautela. Secondo le anticipazioni diffuse dall'insider, la prima puntata dovrebbe andare in onda, mentre la registrazione sarebbe fissata per il 1° ottobre. Resta però aperta la possibilità di. La programmazione definitiva dovrà quindi essere considerata ufficiale soltanto quando arriverà la comunicazione di Mediaset o del programma.

Il conto alla rovescia, intanto, è già iniziato. E se la data dovesse essere confermata, Maria De Filippi tornerebbe a occupare la domenica pomeriggio con una nuova classe di aspiranti cantanti e ballerini, pronta a trasformare ancora una volta la scuola televisiva in uno dei principali laboratori di talenti della stagione.

A rendere particolarmente movimentata la vigilia sono soprattutto le indiscrezioni sul corpo docente. Emanuel Lo e Veronica Peparini sarebbero infatti a rischio riconferma. La loro eventuale uscita rappresenterebbe un cambiamento significativo per la scuola, considerato il peso che entrambi hanno avuto negli ultimi anni nel percorso degli allievi. Le voci, tuttavia, non hanno ancora ricevuto una conferma ufficiale.

Più definito appare invece il quadro relativo ad, che non dovrebbe tornare dietro la cattedra dopo aver scelto di partecipare come concorrente a Tale e Quale Show. Restano indicati come punti di riferimento, mentredovrebbe rimanere all'interno del progetto, anche se il suo ruolo potrebbe cambiare. Tra le ipotesi c'è infatti un ritorno alla danza oppure l'affidamento di una nuova area legata al musical.

Nel valzer dei nomi spuntano anche Amadeus e Ambra Angiolini. Il primo non sarebbe certo un volto estraneo al talent: nelle ultime due edizioni ha fatto parte della giuria del Serale. Un suo eventuale passaggio dall'altra parte dello studio, nel ruolo di professore o figura di riferimento della scuola, sarebbe dunque una delle novità più rilevanti della stagione.