Amici, scontro acceso in studio: Maria De Filippi difende Riccardo dalla Celentano

Pubblicazione: 02 novembre alle 12:50

Clima incandescente nella scuola di Amici. L'ultima puntata del pomeridiano ha regalato ai telespettatori un confronto accesissimo tra la conduttrice Maria De Filippi e la severissima maestra di danza Alessandra Celentano. Al centro della discussione, il comportamento del ballerino Riccardo, finito nell'occhio del ciclone per alcune frasi pronunciate fuori dalle lezioni. Tutto è iniziato quando, durante un momento di confidenze in casetta con la compagna di scuola Benedetta, Riccardo si è lasciato andare a un commento sopra le righe nei confronti dell'insegnante, riferendosi a lei con l'espressione "Questa farà il disastro in puntata".

Un'uscita informale, catturata dalle telecamere, che non è passata inosservata alla produzione ed è stata mostrata in studio. La reazione di Alessandra Celentano non si è fatta attendere. Visibilmente irritata dal tono confidenziale e dalla mancanza di rispetto percepita, la maestra ha tuonato:Bisogna portare rispetto". Sulla stessa linea d'onda si è schierata anche Lorella Cuccarini, coach dell'allievo, profondamente delusa dall'atteggiamento del suo ballerino.

A spezzare una lancia in favore del ragazzo ci ha pensato inaspettatamente Maria De Filippi. La conduttrice ha cercato di ridimensionare la portata dell'accaduto, invitando i presenti a considerare l'età del giovane e il contesto dello sfogo: "A 20 anni può capitare. Eddai", ha affermato, specificando come la casetta debba essere vissuta dai ragazzi come uno spazio di libertà e privacy protetta.

Una giustificazione che ha fatto infuriare ancora di più la Celentano: "È in tv, i ragazzi vedono una mancanza di rispetto. A casa sua faccia ciò che vuole. Non lo difendere, è indifendibile. Sbagli a difenderlo", ha replicato duramente l'insegnante, sostenendo che le telecamere non si spengono mai del tutto e che l'educazione passa anche attraverso il rispetto formale verso gli adulti.

La discussione ha infiammato l'intero studio, spingendo anche altri volti noti come Rudy Zerbi e Amadeus a dire la loro sulla linea di demarcazione traDi fronte alla gravità della situazione e al richiamo generale, lo stesso Riccardo ha deciso di intervenire pubblicamente per porgere le sue scuse alla docente: "Non metterei mai in dubbio lei come persona o come insegnante".

Le scuse, tuttavia, non hanno evitato conseguenze immediate per il suo percorso artistico. Oltre alle polemiche comportamentali, il ballerino ha dovuto fare i conti con pesanti insufficienze tecniche che hanno spinto Lorella Cuccarini a ritirargli provvisoriamente la maglia, costringendolo a lasciare lo studio tra i brividi di una settimana che si preannuncia decisiva per il suo futuro nel talent show.