Amici, scontro acceso in studio: Maria De Filippi difende Riccardo dalla Celentano
Tensione alle stelle ad Amici: la maestra Celentano furiosa per le parole del ballerino Riccardo in casetta. Maria De Filippi interviene in sua difesa ma si accende il dibattito. Cosa è successo.
Clima incandescente nella scuola di Amici. L'ultima puntata del pomeridiano ha regalato ai telespettatori un confronto accesissimo tra la conduttrice Maria De Filippi e la severissima maestra di danza Alessandra Celentano. Al centro della discussione, il comportamento del ballerino Riccardo, finito nell'occhio del ciclone per alcune frasi pronunciate fuori dalle lezioni. Tutto è iniziato quando, durante un momento di confidenze in casetta con la compagna di scuola Benedetta, Riccardo si è lasciato andare a un commento sopra le righe nei confronti dell'insegnante, riferendosi a lei con l'espressione "Questa farà il disastro in puntata".
A spezzare una lancia in favore del ragazzo ci ha pensato inaspettatamente Maria De Filippi. La conduttrice ha cercato di ridimensionare la portata dell'accaduto, invitando i presenti a considerare l'età del giovane e il contesto dello sfogo: "A 20 anni può capitare. Eddai", ha affermato, specificando come la casetta debba essere vissuta dai ragazzi come uno spazio di libertà e privacy protetta.
Una giustificazione che ha fatto infuriare ancora di più la Celentano: "È in tv, i ragazzi vedono una mancanza di rispetto. A casa sua faccia ciò che vuole. Non lo difendere, è indifendibile. Sbagli a difenderlo", ha replicato duramente l'insegnante, sostenendo che le telecamere non si spengono mai del tutto e che l'educazione passa anche attraverso il rispetto formale verso gli adulti.
Le scuse, tuttavia, non hanno evitato conseguenze immediate per il suo percorso artistico. Oltre alle polemiche comportamentali, il ballerino ha dovuto fare i conti con pesanti insufficienze tecniche che hanno spinto Lorella Cuccarini a ritirargli provvisoriamente la maglia, costringendolo a lasciare lo studio tra i brividi di una settimana che si preannuncia decisiva per il suo futuro nel talent show.