Amore, amicizia e paure di un’intera generazione che ci parla ancora: il ritorno cult delle ragazze di Manhattan stasera su La 5

Pubblicazione: 21 maggio alle 09:15

Tre anni dopo l'ultima puntata che aveva commosso milioni di telespettatori in tutto il mondo, le quattro protagoniste di Sex and the City tornarono al cinema nel 2008. Il salto dal piccolo al grande schermo rappresentava una scommessa ambiziosa: trasformare una serie televisiva iconica, costruita su episodi da trenta minuti ricchi di ritmo e battute fulminanti, in un lungometraggio di 145 minuti capace di mantenere intatta l'anima della serie originale. Il film torna stasera in tv, giovedì 21 maggio, dalle ore 21:15 su La 5.

La pellicola cinematografica diretta da, produttore esecutivo e mente creativa della serie, riprende le vicende dinel 2007, tre anni dopo gli eventi parigini che avevano chiuso. La struttura narrativa si apre con un intelligente riassunto delle sei stagioni precedenti, necessario per contestualizzare le nuove avventure delle quattro amiche newyorchesi ormai quarantenni.

La trama principale ruota attorno al matrimonio tra Carrie e Mr. Big, la relazione tormentata che aveva attraversato l'intera serie televisiva come un filo rosso di passione, frustrazioni e continui ritorni di fiamma. Dopo trentaquattro tentativi, i due trovano finalmente l'appartamento dei loro sogni sulla Quinta Strada. La decisione di Carrie di vendere il suo storico appartamento per contribuire all'acquisto segna un passaggio simbolico: la scrittrice indipendente e bohémien accetta di costruire una vita condivisa, concreta, adulta, con un matrimonio in programma.

La colonna sonora di Aaron Zigman e i costumi iconici di Patricia Field contribuirono a creare quell'atmosfera fashion che era parte integrante dell'identità del franchise televisore. La fotografia di John Thomas catturò una New York patinata e sognante. Il cast originale della serie tornò al completo: Kim Cattrall nei panni della spregiudicata Samantha, Kristin Davis come la romantica Charlotte, Cynthia Nixon nella parte dell'avvocato Miranda, Chris Noth nel ruolo di Mr. Big. A loro si aggiunse Jennifer Hudson nel ruolo di Louise, assistente personale di Carrie, che porta nel film una prospettiva diversa, meno privilegiata ma non meno ricca umanamente.

Aggiungiamo che il doppiaggio italiano mantenne le voci storiche:per Carrie,per Samantha,per Charlotte eper Miranda, garantendo continuità con l'esperienza televisiva e preservando quel legame affettivo che il pubblico italiano aveva costruito con i personaggi.

Il film uscì nelle sale italiane il 30 maggio 2008 distribuito da 01 Distribution, prodotto da HBO Films, New Line Cinema e Darren Star Productions. Tratto dalla serie televisiva che a sua volta si ispirava agli articoli di Candace Bushnell pubblicati sul New York Observer e poi raccolti nell'omonimo libro, Sex and the City il film tentò di chiudere alcune questioni lasciate aperte e di far evolvere personaggi che il pubblico aveva imparato a conoscere attraverso sei stagioni. Il risultato fu un prodotto divisivo: amato dai fan più fedeli che volevano semplicemente rivedere le loro beniamine, criticato da chi cercava la freschezza e l'irriverenza originali.