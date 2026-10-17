Andreas Müller spiazza Ilary Blasi al GF Vip: il rifiuto di ballare gela lo studio e scatena le polemiche

Pubblicazione: 17 ottobre alle 11:03

Un momento pensato per divertire il pubblico si è trasformato in uno dei confronti più tesi della puntata del Grande Fratello Vip del 16 ottobre 2026. Protagonisti Andreas Müller, Megan Ria e Ilary Blasi, con il ballerino che ha sorpreso tutti rifiutando la sfida di danza proposta in diretta dalla conduttrice. Una scelta che ha fatto calare il gelo in studio e acceso il dibattito sul suo atteggiamento nella Casa. Tutto nasce durante il confronto tra Andreas Müller e Megan Ria, due concorrenti accomunati dal mondo della danza, ma sempre più distanti sul piano personale.

Nel tentativo di alleggerire la tensione, Ilary Blasi propone ai due una sfida di ballo improvvisata, immaginando un momento di spettacolo e complicità. La reazione die chiarisce di non sentirsi a proprio agio: "Non me la sento, non mi sento a mio agio, lo farei controvoglia e non mi va di farlo". Ilary Blasi prova a convincerlo a cambiare idea,come una prova da affrontare necessariamente con serietà.

La conduttrice sottolinea che si tratta soltanto di un'occasione per divertirsi, ma Müller resta fermo sulla propria posizione. La sua decisione sorprende la conduttrice e alimenta il confronto, soprattutto perché arriva in un reality in cui spontaneità, gioco e capacità di mettersi in discussione sono elementi centrali. Di fronte al rifiuto, Ilary Blasi invita Andreas a lasciarsi andare maggiormente. "Sii un po' più morbido", è il senso del richiamo rivolto al concorrente, al quale fa notare che respingere così la proposta non è un gesto particolarmente carino.

Ancora più dura è la reazione di Selvaggia Lucarelli. L'opinionista critica l'atteggiamento del ballerino, accusandolo di prendersi troppo sul serio e di mostrare poca apertura verso la leggerezza e l'energia di Megan. La sua osservazione diventa una delle stoccate più incisive del confronto: "Sei un ballerino e non vuoi ballare, non vuoi giocare, ma allora che stai a fare là?". Anche Cesara Buonamici interviene nella discussione, invitando Müller a considerare il punto di vista della coinquilina e le difficoltà che anche lei sta vivendo all'interno del programma.

A motivare il rifiuto, secondo Andreas, non è soltanto il rapporto difficile con Megan. Il concorrente racconta di avereche gli ha regalato soddisfazioni, ma anche momenti dolorosi. Dopo la diretta, Müller è tornato sull'episodio e ha chiarito che avrebbe affrontato diversamente la situazione se si fosse trattato di una prova preparata. A non convincerlo, senza sentirsi davvero disposto a farlo.

Il confronto con Megan, tuttavia, non si chiude con la puntata. Le differenze caratteriali e le incomprensioni tra i due continuano ad alimentare la tensione nella Casa, lasciando aperta la questione del loro rapporto. Il rifiuto di Andreas Müller diventa così molto più di una semplice sfida mancata: è un episodio che riaccende il dibattito sul suo percorso al Grande Fratello Vip e sul modo in cui sceglie di relazionarsi con gli altri concorrenti.