Andrew Garfield, chi è la fidanzata Monica Barbaro: tutto su di lei

Pubblicazione: 15 maggio alle 14:00

Fino al 2022, il nome di Monica Barbaro era noto soprattutto agli appassionati di serie TV americane. Poi è arrivato Top Gun: Maverick, poi A Complete Unknown, poi la candidatura all'Oscar, poi Andrew Garfield. E nel giro di tre anni quella che era un'attrice di talento ancora in attesa della grande esposizione è diventata uno dei volti più discussi di Hollywood. Nata a San Francisco il 17 giugno 1990, ha oggi 35 anni, radici che mescolano Italia, Messico, Germania e Nicaragua, e una carriera costruita con una progressione che non lascia spazio alla fortuna cieca: ogni passo è stato guadagnato.

Monica Barbaro nei panni di Joan Baez nel film A Complete Unknown del 2024 con Timothée Chalamet. (MoviestillDB)

Le origini: Mill Valley, la danza e la Tisch School

Il cognome Barbaro viene dal padre, di origini italiane. La madre porta invece una genealogia più complessa, con ascendenze messicane, tedesche e nicaraguensi. Dopo il divorzio dei genitori, avvenuto quando Monica era ancora piccola, cresce a Mill Valley, in California, nella Bay Area, insieme alla sorella Eva e al fratello Michael. Il multiculturalismo familiare e l'apertura mentale dell'area di San Francisco contribuiscono a formare una personalità curiosa, linguisticamente versatile: parla fluentemente inglese e spagnolo, è poliglotta di formazione.

La carriera: dalle serie TV a Top Gun e all'Oscar

La prima vocazione è la danza. Studia balletto da bambina e porta quella formazione fino alladella, dove si laurea. Durante il percorso universitario scopre la recitazione e decide di affiancarne lo studio a quello coreutico. Una scelta che non è stata un abbandono della danza ma un'integrazione: la fisicità e la disciplina del balletto classico sono rimaste una cifra del suo approccio al personaggio anche negli anni successivi.

Dopo la laurea, Monica Barbaro inizia a costruirsi un percorso nel mondo delle serie americane. I primi ruoli arrivano in show come UnREAL, poi Chicago P.D. e Chicago Justice nei panni di Anna Valdez, The Good Cop e Splitting Up Together. È in questo periodo che le sue origini latine le valgono principalmente ruoli di personaggi ispanici, in una logica di casting che lei stessa avrebbe poi superato man mano che la sua presenza si allargava oltre quella nicchia.

Il salto al cinema avviene nelcon, il blockbuster conche ha incassato oltrediventando il film di maggior successo dell'intera carriera dell'attore. Barbaro interpreta, pilota dell'aviazione militare, uno dei ruoli di supporto più visibili del film. Il riscontro del pubblico è positivo, la sua presenza in scena convince.

Ma è il 2024 a consacrarla. In A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan diretto da James Mangold con Timothée Chalamet nel ruolo del cantautore, Barbaro interpreta Joan Baez con una precisione fisica e vocale che ottiene l'applauso unanime della critica. La candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista e quella ai SAG Awards arrivano come conferma di quello che i film di nicchia avevano già lasciato intuire: c'è una profondità di lavoro in quest'attrice che il grande pubblico stava ancora scoprendo.

Il National Theatre di Londra e il futuro sul grande schermo

Nel 2026, Barbaro ha debuttato al National Theatre di Londra in Les Liaisons Dangereuses di Christopher Hampton, regia di Marianne Elliott, accanto a Paul Mescal, Nicola Coughlan e Letitia Wright. Un debutto teatrale di assoluto rilievo, in una produzione con un cast straordinario e in uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo, che conferma una traiettoria artistica che non si limita al cinema.

Sul fronte cinematografico, è già confermata in Crime 101 — La strada del crimine con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo, un thriller crime che si aggiunge a un calendario che non lascia spazio ai periodi morti.

Andrew Garfield e la relazione resa pubblica a Wimbledon

La storia con Andrew Garfield comincia, secondo le fonti di People, nel febbraio 2025, durante la stagione dei premi: i due si trovano agli stessi eventi, si avvicinano, cominciano a frequentarsi. In maggio, al Met Gala 2025, Barbaro sfila da sola sul red carpet in abito Dior ispirato al New Look del 1947, ma Garfield la aspetta fuori dall'hotel e i due vengono fotografati in un abbraccio che dice tutto quello che nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora detto.

Il momento della piena esposizione pubblica arriva il 6 luglio 2025, a Wimbledon: i due camminano mano nella mano sul vialetto del Croquet Club di Londra, entrambi vestiti in total white Ralph Lauren abbinato, sorridenti, senza nascondersi. Garfield, che ha dichiarato in più interviste di non voler mai commentare la propria vita privata, lascia che le immagini parlino per lui.

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