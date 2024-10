Andrew Garfield: il commovente messaggio sul lutto e come Jessica Chastain lo aiutò a rivedere sua madre per l'ultima volta

Pubblicazione: 20 ottobre alle 10:41

Venerdì Andrew Garfield ha condiviso un momento molto personale con i giovani spettatori di Sesame Street, confrontandosi con il pupazzo Elmo riguardo il tema del lutto. Il video, diffuso sui social, si intitola "Elmo è qui per ascoltare. Elmo ti vuole bene, signor Andrew Garfield", e in esso il pupazzo chiede all'attore come si sente. Garfield rivela di essere in lutto per la perdita di sua madre Lynn, morta nel 2019 di cancro al pancreas.

"Oggi sto solo pensando a mia madre. È morta non molto tempo fa e mi manca davvero tanto", dice l'attore, che riceve la solidarietà di Elmo. "Non devi dire mi dispiace. In realtà è un po' ok sentire la mancanza di qualcuno... quella tristezza è un po' un dono. È in qualche modo una cosa bella da sentire, perché significa che hai amato davvero qualcuno, se ti manca. Quando mi manca mia madre, ricordo tutti gli abbracci che ricevevo da lei, tutti i momenti di affetto. Mi fa sentire vicino a lei quando mi manca, quindi sono felice di avere tutti i ricordi di mia madre e della gioia che mi ha dato, della gioia che ha dato a mio fratello e a mio padre e a tutti quelli che ha incontrato," continua Garfield. "Quando mi manca, ricordo che è perché mi ha reso così felice. Quindi posso celebrarla e sentirne la mancanza allo stesso tempo."

Il video si conclude con Elmo che abbraccia Garfield, che risponde che era il pupazzo preferito di sua madre.

La cosa straordinaria fu che [David Greenbaum di Searchlight Pictures] e Jessica riorganizzarono il programma all'ultimo minuto — mettendo le riprese [in North Carolina] in pausa per alcuni giorni, così tornai [in Inghilterra] e rimasi con mia madre per 10 giorni.

L'attore è tornato a parlare del suo lutto in un'intervista con People, spiegando che il cast di Gli occhi di Tammy Faye gli fu particolarmente vicino nel momento della sua scomparsa. Il capo di Searchlight Pictures e la protagonista Jessica Chastain si mobilitarono per permettergli di tornare da sua madre per dieci giorni in Inghilterra durante le riprese:

Garfield ha ricordato anche la vicinanza di Vincent D'Onofrio, che interpretava Jerry Falwell:

Poiché aveva sperimentato anche lui una perdita e non era riuscito a tornare in tempo, mi disse: 'Vai. Devi andare.' E io risposi: 'Beh, so che devo andare e ti ringrazio'.