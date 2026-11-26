Pubblicazione: 26 novembre alle 12:31

Andy Taylor, il chitarrista originale dei Duran Duran e di varie composizioni per il cinema di Hollywood, si è spento lunedì all'età di 65 anni nella sua casa, circondato dalla famiglia e dagli amici. La notizia è stata comunicata attraverso un commovente messaggio congiunto della famiglia e della band, pubblicato sui social media. Ma quali sono le cause del decesso del chitarrista? Un segreto terribile che ha cercato di tenere segreto il più a lungo possibile e che lo ha portato alla morte.

"Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre amorevole e il nonno più orgoglioso".

, una battaglia che aveva rivelato pubblicamente solo nel novembre 2022, durante la cerimonia di induzione dei Duran Duran nella Rock & Roll Hall of Fame, alla quale non aveva potuto partecipare.è rimasta avvolta nel mistero per anni, nonostante i gravi problemi di salute., perciò già particolarmente grave.sulla malattia,, appunto, nel 2022.

La storia di Andy Taylor con i Duran Duran inizia in modo cinematografico: un ragazzo del Nord Est dell'Inghilterra che risponde a un annuncio su Melody Maker cercando un "chitarrista pieno di energia". Arriva a Birmingham con una chitarra e una fede incrollabile in quello che la band avrebbe potuto diventare. "Andy portò un fuoco indelebile e una sfrontatezza alla nostra musica fin dal momento in cui arrivò", ha ricordato la band nel comunicato di mercoledì.

Insieme a Simon Le Bon alla voce, John Taylor al basso, Nick Rhodes alle tastiere e Roger Taylor alla batteria, Andy divenne uno dei Fab Five, come la stampa britannica ribattezzò il gruppo. Nessuno dei Taylor era imparentato, ma condividevano una visione musicale chiara: creare un ibrido sonoro che attingesse da David Bowie, Roxy Music, Sex Pistols e Chic. "Ho sviluppato uno stile chitarristico ibrido che si adattava a questo incredibile concetto di band", scrisse Taylor nella lettera letta durante l'induzione nella Rock Hall.





. L'album di debutto del 1981 conteneva "Planet Earth", ma fu "Rio" a trasformarli in stelle transatlantiche. I Duran Duran divennero inseparabili dall'ascesa di MTV, con video innovativi e un'estetica glamour che mescolava moda, sintetizzatori pionieristici e swagger glam-pop. Tra il 1981 e il 1983, la band visse la sua fase imperiale con una serie di successi che includevano "Hungry Like the Wolf", "Girls on Film", "The Reflex", "Union of the Snake" e ballate malinconiche come "Save a Prayer" e "The Chauffeur"."A View to a Kill" e si esibirono al Live Aid nel 1985. Con nove dischi d'oro, sei di platino, 20 singoli nella Top 20 britannica e 18 in quella americana, i Duran Duran divennero fenomeni culturali oltre che musicali. John Taylor e Simon Le Bon divennero icone per adolescenti, con i loro poster appesi nelle camerette di mezzo mondo., di un artista che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più luminose della musica pop degli anni Ottanta, e di un uomo che ha affrontato la malattia con la stessa determinazione e passione che aveva messo nella sua chitarra. Per chi è cresciuto con quelle canzoni, con quei video in rotazione su MTV, con quella energia contagiosa, la sua musica continuerà a far battere il tempo.