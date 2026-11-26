Andy Taylor, le cause della morte del chitarrista dei film di Hollywood nascondono un segreto terribile
Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, è morto a 65 anni: ecco cosa aveva per portarlo al decesso.
Andy Taylor, il chitarrista originale dei Duran Duran e di varie composizioni per il cinema di Hollywood, si è spento lunedì all'età di 65 anni nella sua casa, circondato dalla famiglia e dagli amici. La notizia è stata comunicata attraverso un commovente messaggio congiunto della famiglia e della band, pubblicato sui social media. Ma quali sono le cause del decesso del chitarrista? Un segreto terribile che ha cercato di tenere segreto il più a lungo possibile e che lo ha portato alla morte.
"Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre amorevole e il nonno più orgoglioso".
La storia di Andy Taylor con i Duran Duran inizia in modo cinematografico: un ragazzo del Nord Est dell'Inghilterra che risponde a un annuncio su Melody Maker cercando un "chitarrista pieno di energia". Arriva a Birmingham con una chitarra e una fede incrollabile in quello che la band avrebbe potuto diventare. "Andy portò un fuoco indelebile e una sfrontatezza alla nostra musica fin dal momento in cui arrivò", ha ricordato la band nel comunicato di mercoledì.
Insieme a Simon Le Bon alla voce, John Taylor al basso, Nick Rhodes alle tastiere e Roger Taylor alla batteria, Andy divenne uno dei Fab Five, come la stampa britannica ribattezzò il gruppo. Nessuno dei Taylor era imparentato, ma condividevano una visione musicale chiara: creare un ibrido sonoro che attingesse da David Bowie, Roxy Music, Sex Pistols e Chic. "Ho sviluppato uno stile chitarristico ibrido che si adattava a questo incredibile concetto di band", scrisse Taylor nella lettera letta durante l'induzione nella Rock Hall.
La loro popolarità toccò l'apice quando registrarono la colonna sonora di James Bond "A View to a Kill" e si esibirono al Live Aid nel 1985. Con nove dischi d'oro, sei di platino, 20 singoli nella Top 20 britannica e 18 in quella americana, i Duran Duran divennero fenomeni culturali oltre che musicali. John Taylor e Simon Le Bon divennero icone per adolescenti, con i loro poster appesi nelle camerette di mezzo mondo.
Andy Taylor lascia il ricordo di un chitarrista capace di fondere tecniche diverse in uno stile unico, di un artista che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più luminose della musica pop degli anni Ottanta, e di un uomo che ha affrontato la malattia con la stessa determinazione e passione che aveva messo nella sua chitarra. Per chi è cresciuto con quelle canzoni, con quei video in rotazione su MTV, con quella energia contagiosa, la sua musica continuerà a far battere il tempo.