Angelo azzurro di Tommaso Acquarone vola a Venezia 83: sarà in concorso nella sezione Orizzonti

Pubblicazione: 03 agosto alle 19:31

Angelo azzurro, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Tommaso Acquarone, è stato selezionato in concorso nella sezione Orizzonti dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove sarà presentato in anteprima mondiale. Un importante riconoscimento per il regista italiano, che torna al Lido dopo il percorso internazionale di I miei occhi, cortometraggio qualificato agli Oscar 2023 e premiato in numerosi festival.

Ambientato su una spiaggia, Angelo azzurro seguedurante una lunga giornata d'estate in cui si trova ad attraversare il delicato confine tra infanzia e adolescenza. Attraverso il rapporto con il proprio corpo, quello degli altri e la scoperta dei primi desideri,sulla crescita e su quel momento in cui

Con questa nuova opera, Acquarone prosegue la sua ricerca autoriale sul corpo come luogo di scoperta, vulnerabilità e costruzione dell'identità, affrontando il tema del desiderio nascente con uno sguardo essenziale, privo di giudizi e artifici. Per Acquarone si tratta della conferma di un percorso autoriale iniziato negli ultimi anni e già riconosciuto a livello internazionale. Il suo precedente cortometraggio, I miei occhi, aveva infatti ottenuto la qualificazione agli Oscar 2023 grazie al successo nel circuito dei festival, raccogliendo numerosi premi e attirando l'attenzione della critica per la sensibilità con cui affrontava i temi dell'identità, del corpo e della crescita.

La presenza a Orizzonti rappresenta un nuovo traguardo nel percorso di Acquarone, ormai tra gli autori italiani più interessanti del panorama del cortometraggio. “Mi interessa esplorare quell'età sospesa tra l'infanzia e l'adolescenza. È un territorio fragile, in cui il corpo anticipa le parole e il desiderio si confonde con l'urgenza di crescere, di diventare altro da sé”, ha spiegato il regista.

Angelo azzurro è prodotto danell'ambito del progetto, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, con produzione esecutiva di, in collaborazione con. Il cortometraggio sarà inoltre distribuito come esclusiva sued è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Pineto.

La selezione nella sezione Orizzonti rappresenta una nuova tappa nel percorso del regista e offrirà a Angelo azzurro la sua prima vetrina internazionale davanti al pubblico della Mostra di Venezia, confermando l'attenzione del festival verso il nuovo cinema italiano e i suoi autori emergenti.