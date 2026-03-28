Anime senza limiti: Crunchyroll entra in Apple TV e cambia tutto per gli utenti

Pubblicazione: 28 marzo alle 19:40

Crunchyroll ha stretto un accordo strategico che potrebbe cambiare il modo in cui milioni di persone guardano anime nel mondo. La piattaforma, già leader globale del settore fuori dal Giappone, ha deciso di integrarsi direttamente con Apple TV, ampliando enormemente la sua accessibilità. Questo significa meno passaggi per gli utenti e accesso immediato a una libreria enorme. L’obiettivo è chiaro: rendere gli anime ancora più facili da vedere ovunque e competere con i grandi colossi dello streaming. E i numeri dietro questa operazione sono davvero impressionanti.

Crunchyroll, considerata la più grande, ha annunciato una collaborazione importante con Apple TV che segna un passo decisivo nella sua espansione globale. Grazie a questo accordo,, senza bisogno di installare applicazioni separate, semplificando notevolmente l’esperienza di visione.

L’integrazione è già attiva in diversi mercati chiave come Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito, e consente agli utenti di abbonarsi direttamente tramite Apple TV. Questo rende l’accesso agli anime più immediato e intuitivo, sfruttando una piattaforma già diffusa su smartphone, smart TV e console di gioco.

Fire Force fonte: Crunchyroll

Uno dei punti di forza di Crunchyroll resta il suo catalogo: oltre 1.000 titoli per un totale di circa 25.000 ore di contenuti e circa 50.000 episodi, disponibili sia sottotitolati sia doppiati. Una quantità che copre decenni di storia degli anime, dai classici alle uscite più recenti. Un elemento distintivo è rappresentato dai simulcast, che permettono agli utenti di vedere nuovi episodi quasi in contemporanea con la trasmissione in Giappone. Tra le serie più attese delle stagioni 2026 figurano titoli molto popolari come nuove stagioni di Jujutsu Kaisen, Fire Force, Frieren e Oshi no Ko, oltre a ritorni importanti e nuove produzioni.

Crunchyroll continua anche a investire in contenuti esclusivi, come Solo Leveling e Daemons of the Shadow Realm, che attirano sia fan storici sia nuovi spettatori. A questo si aggiunge, che include oltre 100 titoli tra manga e light novel. Oltre ad Apple TV, la piattaforma resta disponibile su numerosi dispositivi e servizi come, e offre anche un canale gratuito con pubblicità attivo 24 ore su 24 negli Stati Uniti.

Infine, Crunchyroll propone tre livelli di abbonamento: il piano Fan consente streaming senza pubblicità su un dispositivo, il Mega Fan aggiunge visione offline e accesso su più dispositivi, mentre l’Ultimate Fan include ulteriori vantaggi come contenuti extra, accesso a giochi e manga e benefit esclusivi. Con questo accordo, Crunchyroll punta a consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento globale per gli anime, rendendo i contenuti sempre più accessibili e integrati nelle abitudini quotidiane degli utenti.