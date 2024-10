Anne Hathaway omaggia Interstellar con un post su Instagram: "Uno degli onori più grandi della mia vita"

Anne Hathaway ha recitato per Christopher Nolan nel Cavaliere Oscuro: Il ritorno (2012) e in Interstellar (2014). Sono passati dieci anni dall'uscita di quest'ultimo e l'attrice ha deciso di omaggiare il film con un messaggio sul suo profilo Instagram.

Trovate il post originale qui sotto:

View this post on Instagram

Si legge nella didascalia:

"L’amore è l’unica cosa che siamo in grado di percepire che trascende le dimensioni di tempo e spazio. Forse dovremmo fidarci di questo, anche se non possiamo comprenderlo". Nel tempo, il mio amore già smisurato per Christopher Nolan e il suo film Interstellar è diventato sempre più profondo e sfaccettato. È ancora uno degli onori più grandi della mia vita essere stata scelta per interpretare la dottoressa Brand. Un enorme grazie a tutti quelli che hanno partecipato, in particolare alla straordinaria Lynda Obst, che ora rende il cielo ancora più luminoso con la sua presenza divina.