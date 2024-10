Anne Hathaway si scusa con una giornalista dopo che una sua vecchia, "orribile" intervista è diventata virale

Pubblicazione: 10 ottobre alle 19:15

La giornalista Kjersti Flaa (la stessa che ha condiviso qualche tempo un'intervista con Blake Lively diventata virale) ha mostrato su YouTube una vecchia intervista con Anne Hathaway durante la promozione del film Les Misérables.

Nella breve clip mostrata dalla giornalista si vederispondere molto brevemente e in maniera quasi seccata alle domande, a differenza dei suoi colleghi Hugh Jackman e Russel Crowe che sembrano molto più coinvolti.

L'attrice, a quanto pare, non ha apprezzato domande non legate al film come: "Ricordi la tua prima cotta?" o richieste come rispondere cantando alle domande, una cosa che aveva spiegato di non voler fare prima dell'inizio dell'intervista.

Trovate l'intero video di Flaa qui di seguito:

Il video è diventato virale e Flaa ha ricevuto un'email di scuse da parte di Hathaway, tramite il suo pubblicista, come raccontato su Youtube:

Ieri ho ricevuto un'email. Era dal pubblicista di Anne Hathaway, che mi ha inoltrato un messaggio da parte sua. Devo dire che sono rimasta piuttosto scioccata, non mi aspettavo affatto che lei mi contattasse. Pensavo che non avrebbe mai nemmeno visto quel video, ma l'ha fatto. E ha fatto qualcosa di davvero incredibile.

Ha poi aggiunto:

Era una lunga email in cui mi spiegava cosa stava attraversando in quel momento quando ha fatto quell'intervista, e si è scusata per avermi… rilasciato un'intervista orribile, praticamente. È stato così toccante per me. Solo parlarne mi fa quasi venire le lacrime agli occhi, perché ero così grata che lo avesse fatto. Ed è stato un messaggio molto personale. Abbiamo deciso che non avrei condiviso esattamente il contenuto dell'email, ma volevo solo raccontarvi cosa ha fatto.

Flaa ha concluso dicendo che l'attrice l'ha anche invitata a intervistarla in occasione dell'uscita del suo prossimo film.