Anne Hathaway si innamora di una popstar di 24 anni: stasera in TV, la rom-com amata dalle fan di Harry Styles

Pubblicazione: 20 maggio alle 13:48

A volte i sogni si realizzano. Vai a un concerto per accompagnare tua figlia e incontri l'uomo della tua vita che, incidentalmente, è anche una popstar di livello mondiale. Questa è la trama condensata di The Idea of You, rom-com con Anne Hathaway che questa sera, mercoledì 20 maggio 2026, verrà trasmessa in prima serata su La8, alle 21.20.

I due protagonisti di The Idea of You - Amazon Prime Video

Diretto da Michael Showalter,, una gallerista d'arte di Los Angeles divorziata e madre di una figlia adolescente di nome Izzy, che si avvicina al traguardo dei 40 anni. Quando, per un motivo fortuito, si ritrova ad accompagnare la ragazza al famigerato, non ha alcuna idea di quello che sta per succederle. Entra per errore in quello che crede essere un bagno nell'area VIP e si trova nel camper di Hayes Campbell, interpretato da Nicholas Galitzine.

Ventiquattro anni, fascino da vendere, Campbell è uno degli assi portanti della famosissima boy band August Moon. Neanche a dirlo, tra i due scatta subito un'alchimia incredibile che non tiene conto della differenza d'età. Così, Solène ed Hayes iniziano a frequentarsi e portano a un livello successivo l'innegabile feeling fisico. Dopo qualche tentennamento iniziale, diventano una coppia. Ma la vita della compagna di un musicista non è tutta rose e fiori, soprattutto quando, durante il tour europeo della band, Solène inizia ad avere il sospetto di essere solo una donna tra tante nella vita di Hayes.

Nicholas Galitzine ed Anne Hathaway in The Idea of You - Amazon Prime Video

Una volta tornata a Los Angeles, deve fare i conti con i primi gossip sulla relazione. Tuttavia, con l'insospettabile benedizione della figlia,. Anche stavolta, però, arriverà una brusca frenata, favorita in qualche modo dall'ex marito della donna, che sembrerà definitiva. Nell'epilogo, ambientato cinque anni dopo la separazione, succederà qualcosa che li avvicinerà ancora. Forse per sempre.

The Idea of You è basato sull'omonimo romanzo di Robinne Lee ed è stato successivamente distribuito su Amazon Prime Video il 2 maggio 2024, ricevendo recensioni positive, soprattutto per com'è stata resa lastoria d'amore tra due protagonisti effettivamente diversi per personalità ed esperienze di vita.

Secondo quanto raccontato dalla stessa autrice Robinne Lee, il personaggio di Hayes Campbell in The Idea of You nacque anche dopo una lunga immersione nei video e nelle interviste di Harry Styles e degli One Direction. Lee rimase colpita dalla sua immagine e dal fatto che frequentasse donne più grandi, elemento che contribuì a ispirarla.

Nel cast di The Idea of You, oltre ad Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, ci sono Ella Rubin nel ruolo di Izzy, Annie Mumolo che interpreta Tracy, Reid Scott (Daniel) e Perry Mattfeld (Eva). C'è anche il conduttore britannico Graham Norton che interpreta sé stesso nel suo talk show.