Anthony Mackie cambia volto: da Captain America a guerriero nel deserto in un folle kolossal da 150 milioni

Pubblicazione: 13 marzo alle 17:50

Il pubblico conosce soprattutto Anthony Mackie come il nuovo Captain America dell’universo Marvel. Ora però l’attore cambia completamente scenario: niente supereroi, ma deserti, tribù in guerra e un imperatore spietato. Il nuovo trailer del film Desert Warrior mostra infatti Mackie in un ruolo molto diverso dal solito, all’interno di un kolossal storico ambientato nella penisola araba del VII secolo. Il progetto promette battaglie spettacolari, alleanze politiche e una storia epica di ribellione. Con un budget stimato di circa 150 milioni di dollari, il film punta a diventare uno dei più ambiziosi action storici degli ultimi anni. Per l’attore si tratta anche di una sfida importante: dimostrare di poter conquistare il pubblico anche al di fuori del mondo Marvel.

Il progetto rappresentaper la carriera di. L’attore è diventato celebre grazie al ruolo dinel Marvel Cinematic Universe, personaggio che ha ereditato lo scudo di Captain America. Dopo i recenti lavori come la seconda stagione della serie, il filmdele il cinecomicsi confronta ora con un genere completamente diverso: l’epica storica.

Nel film Desert Warrior interpreta Hanzala, un leggendario bandito del deserto che diventa una figura chiave nella lotta contro un potente impero. Il suo personaggio incontra la principessa Hind, interpretata da Aiysha Hart. La giovane è costretta a fuggire quando l’imperatore Kisra vuole trasformarla in una concubina. Durante la fuga nel deserto, inseguita da mercenari e soldati, la principessa trova proprio in Hanzala un alleato inatteso.

Secondo la trama ufficiale, Hind passa da semplice fuggitiva a guerriera determinata. Con l’aiuto del bandito e grazie alla sua crescente abilità in battaglia, riesce a unire tribù arabe rivali per affrontare una grande sfida militare. Il conflitto culmina nella storica battaglia di Dhi Qar, uno scontro destinato a cambiare il corso degli eventi nella regione.

Il trailer del film mostra chiaramente. Le immagini anticipano battaglie su larga scala, combattimenti tra eserciti e scenari desertici imponenti. Alcune sequenze mostranoutilizzati in battaglia e animali feroci, elementi che contribuiscono a creareper il genere.

Accanto a Mackie e Hart, il film riunisce un cast internazionale. Tra gli attori presenti ci sono Ben Kingsley nel ruolo dell’imperatore Kisra, Sharlto Copley, Numan Acar e Ghassan Massoud. Per Mackie e Kingsley si tratta anche di un incontro tra due attori già legati al mondo Marvel: Kingsley è noto infatti per aver interpretato Trevor Slattery in Iron Man 3 e più recentemente nella serie Wonder Man.

captain america 4, fonte: Disney

La regia del film è affidata a Rupert Wyatt, mentre la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Wyatt insieme a Erica Beeney e David Self. Tra i produttori figurano MBC Studios, Jeremy Bolt e Rasha AlEmam. Il film rappresenta uno dei progetti più costosi della carriera recente di Mackie. Con un budget stimato intorno ai 150 milioni di dollari, l’opera punta a diventare un grande spettacolo cinematografico basato su scenari imponenti e battaglie spettacolari. Allo stesso tempo, il progetto viene osservato con attenzione dall’industria perché potrebbe rappresentare un banco di prova per l’attore.

Negli ultimi anni, infatti, alcuni film non legati al Marvel Cinematic Universe con Mackie protagonista – come Ghosted, We Have a Ghost ed Elevation – non hanno ottenuto risultati particolarmente rilevanti al botteghino o nella critica. Anche Captain America: Brave New World ha avuto un’accoglienza meno entusiasta rispetto ad altri titoli Marvel.

Per questo motivo Desert Warrior diventa un test importante: dimostrare che Mackie può guidare un grande film d’azione anche lontano dal mondo dei supereroi. L’uscita del film è prevista per il 24 aprile e rappresenta il primo dei due grandi progetti cinematografici dell’attore nel 2026.

Anthony Mackie, fonte: Disney

Il secondo arriverà a fine anno, quando Mackie tornerà nei panni di Captain America nel film Avengers: Doomsday, previsto nei cinema il 18 dicembre. Il progetto segnerà anche il ritorno di Chris Evans, storico interprete di Captain America visto l’ultima volta in Avengers: Endgame.

In questo modo la carriera di Anthony Mackie si muove su due strade diverse: da un lato il mondo dei supereroi Marvel, dall’altro nuove sfide cinematografiche come il grande kolossal storico ambientato nel deserto. Proprio questa doppia identità potrebbe definire il futuro dell’attore nei prossimi anni.