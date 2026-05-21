Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide sorprende Rosa, mentre Mirella decide su Luigi

Pubblicazione: 21 maggio alle 19:30

Il Paradiso delle signore è arrivato alla sua decima stagione, che si concluderà domani, venerdì 22 maggio 2026 su Rai 1 alle 16.10, portando a compimento molte delle vicende rimaste in sospeso nell'ultimo anno, in attesa di scoprire cosa rivelerà la prossima stagione. Ma cosa accadrà nell'episodio finale?

Molti nodi arriveranno finalmente al pettine e alcuni personaggi saranno costretti a prendere decisioni destinate a cambiare il loro futuro., dove ha fatto la reporter di guerra, grazie a Marcello (Pietro Masotti) e all'intervento decisivo di Adelaide (Vanessa Gravina), ma dopo l'incidente che l'ha coinvolta deve fare i conti con una grave infezione alla gamba che non le dà tregua. La notizia più attesa del finale riguarda proprio lei:

Non solo: Adelaide si presenta in ospedale per accertarsi in prima persona delle condizioni della ragazza. Un gesto tutt'altro che banale che potrebbe cambiare gli equilibri tra i personaggi, soprattutto considerando i sentimenti che legano Rosa e Marcello. I quali, prima dell'intervento, si sono scambiati una a promessa d'amore.

Marcello Barbieri è Pietro Masotti in Il Paradiso delle signore - Rai Fiction

Parallelamente, Cesare (Francesco Ferdinandi) e Rebecca (Aurora Moroni) cercano di lasciarsi alle spalle i problemi che li hanno travolti nelle ultime settimane, ringraziando chi li ha aiutati a uscire dai guai e a liberarsi dal giogo di uno strozzino senza scrupoli.

Sul fronte sentimentale,(Alessandro Cosentini): dopo giorni di riflessione, la donna comprende di. Fondamentale, in questo percorso, è il sostegno di Mimmo (Vito Amato), sempre più presente nella sua vita.

Nel finale di stagione c'è spazio anche per Odile (Arianna Amadei), che dopo il grande successo della collezione Flower Power compirà un gesto inatteso nei confronti di Matteo (Danilo D'Agostino), che lascia intravedere la possibilità di un nuovo inizio. Infine, come ciliegina sulla torta, zia Sandra, Irene e Johnny festeggeranno la loro riconciliazione.

Nell'ultimo episodio di venerdì 22 maggio, il grande magazzino milanese si vestirà di rosa per celebrare anche la vittoria di Felice Gimondi al Giro d'Italia. Una parentesi leggera e piena di vita che va ad equilibrare le tensioni e le emozioni della storia.

Un'altra stagione si chiude, dunque, per il Paradiso, pronto ad accogliere nuovi personaggi e a salutarne altri. La soap di Rai 1, in onda dall'8 dicembre 2015 e diventata quotidiana dal 2018, si conferma come una delle produzioni Rai Fiction più amate dal pubblico del pomeriggio. L'appuntamento con il gran finale è fissato per domani, venerdì 22 maggio alle 16.10 su Rai 1. Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay.