Antoine Fuqua racconta “Michael”: il biopic su Michael Jackson come viaggio spirituale

Pubblicazione: 24 febbraio alle 14:23

Raccontare Michael Jackson significa confrontarsi con un’icona che ha segnato la musica, la cultura pop e l’immaginario globale. Antoine Fuqua ha definito Michael un viaggio spirituale, spiegando quanto l’artista abbia influenzato la sua crescita personale e professionale. Il film, distribuito da Lionsgate negli Stati Uniti e da Universal a livello internazionale, arriverà nelle sale il 24 aprile, anche in formato Imax, dopo diversi rinvii che ne hanno modificato la strategia di lancio.

Una scena dal trailer di Michael - Universal Pictures

Protagonista è Jaafar Jackson, nipote della pop star, al suo debutto cinematografico. Lacontribuisce a rafforzare l’idea didel progetto. Nel cast figurano Colman Domingo nel ruolo di Joe Jackson, Nia Long in quello di Katherine Jackson, oltre a Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate e Derek Luke. La sceneggiatura è firmata da John Logan, mentre tra i produttori figurano Graham King, John Branca e John McClain.

Inizialmente concepito come un racconto esteso dell’intera vita dell’artista, il progetto è stato successivamente rimodulato: la narrazione si concluderà con l’uscita di Jackson dal gruppo di famiglia dopo la pubblicazione di “Off the Wall” nel 1979, momento chiave che segna l’inizio della sua affermazione solista. Questa scelta consente di concentrarsi sul percorso di formazione e sulle tensioni tra disciplina familiare, ambizione personale e desiderio di indipendenza artistica.

Una, vincolata da accordi con gli eredi dell’artista. Questo aspetto evidenzia quanto la realizzazione di un biopic su una figura controversa richieda attenzione non solo narrativa ma anche giuridica e produttiva., ampliando ulteriormente il progetto in una possibile struttura in due film.

Fuqua ha sottolineato la volontà di mostrare non soltanto il performer “più grande della vita”, ma anche l’essere umano, diviso tra l’amore per la famiglia e quello per la musica. L’obiettivo dichiarato è restituire complessità a una figura che continua a suscitare interesse, ammirazione e dibattito, invitando il pubblico a intraprendere un percorso di comprensione che vada oltre la dimensione mitica della pop star.