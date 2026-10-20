Antonella Elia racconta come sta dopo l'operazione e rivela la diagnosi: “Era un tumore borderline”

Pubblicazione: 20 ottobre alle 08:30

Antonella Elia torna a parlare ai suoi follower dopo l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma e questa volta porta notizie rassicuranti. La showgirl, 62 anni, aveva annunciato nelle scorse ore di doversi sottoporre a un'operazione per una formazione anomala individuata vicino a un ovaio, spiegando di non conoscere ancora con certezza la natura del problema. Adesso, però, è stata lei stessa a raccontare come sono andate le cose, rivelando che si trattava di un tumore borderline e spiegando quali conseguenze ha avuto l'intervento.

La notizia è arrivata attraverso un nuovo video pubblicato sui social nella giornata di lunedì 19 ottobre 2026. Ancora provata dall'anestesia, ma visibilmente sollevata,ha voluto aggiornare personalmente tutte le persone che nelle ultime ore le avevano manifestato affetto e preoccupazione. L'operazione è andata meglio di quanto si aspettasse, come ha spiegato la stessa conduttrice, che, precisando però che l'utero è stato conservato. Nel filmato,ha cercato di mantenere il tono ironico che da sempre la contraddistingue, nonostante il dolore e i fastidi legati all'intervento.

Ha raccontato di avere ancora mal di gola e dolore addominale, conseguenze del periodo immediatamente successivo all'operazione, ma ha voluto soprattutto rassicurare chi la segue: le sue condizioni, secondo quanto riferito, sono migliori del previsto. Un aggiornamento importante, arrivato dopo ore di apprensione e soprattutto dopo il messaggio con cui aveva annunciato il ricovero, ammettendo di aver trascurato per troppo tempo alcuni controlli medici. La showgirl aveva infatti spiegato che da circa un anno e mezzo non si sottoponeva agli accertamenti periodici che avrebbe dovuto effettuare ogni sei mesi.

Imbambolata (più del solito) dall’anestesia ma è andata meglio del previsto… Grazie per tutto l’amore! È arrivato! ❤️ https://t.co/bwFkxxlY2J — Antonella Elia (@EliaAntonella) October 19, 2026

Una scelta che lei stessa aveva definito superficiale e che l'aveva spinta a parlare pubblicamente della propria esperienza, invitando tutti a non sottovalutare i segnali del corpo. Il riferimento a un tumore borderline, però, ha sollevato anche una domanda: che cosa significa esattamente questa diagnosi? I tumori ovarici borderline sono neoplasie che presentano caratteristiche intermedie tra quelle benigne e quelle maligne. Non sono quindi semplicemente delle cisti innocue, ma nemmeno possono essere equiparati automaticamente ai carcinomi ovarici invasivi.

In generale, hanno un comportamento meno aggressivo e una prognosi spesso favorevole, soprattutto quando vengono individuati e trattati nelle fasi iniziali. Questo non significa, tuttavia, che possano essere sottovalutati, visto che in alcuni casi possono ripresentarsi nel tempo e richiedonoanche dopo l'asportazione chirurgica. La valutazione dipende dalle caratteristiche della formazione, dalla sua estensione e soprattutto dagli esami istologici, checon maggiore precisione la natura del tumore.

Per Antonella Elia, infatti, non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. La showgirl ha spiegato che bisognerà attendere circa due settimane per conoscere gli ulteriori risultati degli accertamenti, un dettaglio importante, perché le sue dichiarazioni rassicuranti riguardano soprattutto l'esito immediato dell'operazione e il modo in cui sta affrontando il recupero, mentre il quadro clinico completo dovrà ancora essere chiarito. Nel frattempo, accanto a lei c'è anche Pietro Delle Piane, che l'ha accompagnata durante questo periodo delicato e nelle visite precedenti all'intervento. D'altronde per Antonella non si tratta del primo incontro con una diagnosi oncologica.

Antonella Elia, fonte: Mediaset

Nel 2021 aveva raccontato pubblicamente di aver affrontato, cinque anni prima, un carcinoma al seno, scoperto grazie agli accertamenti medici e trattato chirurgicamente. Un'esperienza che rende ancora più significativo il messaggio lanciato in queste ore. La conduttrice ha ammesso di aver commesso un errore nel rimandare i controlli, scegliendo di parlarne apertamente proprio per evitare che altre persone possano fare lo stesso. È importante precisare che i marcatori tumorali, da soli, non costituiscono uno screening affidabile per il tumore ovarico nella popolazione generale: nel suo caso, però, esisteva già una formazione da tenere sotto osservazione secondo le indicazioni dei medici.

Adesso la priorità è recuperare le forze e attendere gli esiti degli esami.ha voluto tranquillizzare il pubblico, senza nascondere i dolori e la stanchezza del momento, e ha ringraziato chi le è stato vicino, e dopo la paura delle ultime ore, il suo messaggio è soprattutto quello di una donna sollevata per aver superato l'intervento, consapevole che restano ancora alcuni accertamenti da completare. E proprio questa esperienza,potrebbe diventare il suo modo più efficace per ricordare quanto sia importante non rimandare i controlli prescritti dai medici.