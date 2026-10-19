Antonella Elia ricoverata al Gemelli, come sta e perché deve operarsi: il suo appello ai fan

Pubblicazione: 19 ottobre alle 15:44

Antonella Elia torna a parlare di salute e lo fa con la schiettezza che da sempre contraddistingue il suo rapporto con il pubblico. La showgirl, 62 anni, si trova al Policlinico Gemelli di Roma, dove si prepara ad affrontare un intervento chirurgico per una formazione individuata in prossimità di un ovaio. È stata lei stessa a raccontare quanto sta accadendo attraverso un video condiviso nelle Storie di Instagram, scegliendo di non nascondere la situazione, ma anche di non alimentare inutili allarmismi. Come sta Antonella Elia? Al momento, dalle informazioni rese pubbliche, emerge che la conduttrice si sente tranquilla e fiduciosa nei confronti dell'équipe medica che la sta seguendo. La natura della formazione, tuttavia, non è stata ancora chiarita e non è stata comunicata una diagnosi definitiva. Saranno l'intervento e gli eventuali approfondimenti successivi a fornire indicazioni più precise.

Nel filmato registrato dalla sua stanza d'ospedale,. Il suo modo di raccontare la vicenda è stato diretto, accompagnato da un sorriso che non cancella la comprensibile apprensione per ciò che dovrà affrontare. La showgirl ha riferito di conoscere già la presenza di un'anomalia nella zona ovarica, per la quale erano stati raccomandati controlli periodici. Nell'ultimo anno e mezzo, però, non avrebbe seguito con, compresi gli esami dei marcatori tumorali.

Una circostanza che oggi la porta a riflettere pubblicamente sulla tendenza a rimandare verifiche importanti. La formazione richiede ulteriori accertamenti e i medici hanno ritenuto necessario procedere con un intervento per comprenderne meglio la natura. È importante sottolineare che, allo stato delle informazioni diffuse dalla stessa Elia, non è possibile stabilire se si tratti di una patologia benigna o maligna. La presenza di una formazione anomala, da sola, non equivale a una diagnosi di tumore. Per conoscere il quadro clinico serviranno gli esiti degli accertamenti specialistici.

Nonostante il momento delicato, Antonella Elia ha voluto evitare che la notizia del ricovero si trasformasse in una fonte di angoscia per chi le vuole bene e la segue da anni. Nel suo racconto ha manifestato fiducia nei professionisti che si stanno occupando di lei, lasciando intendere di sentirsi assistita adeguatamente.

“In questi giorni, probabilmente quattro, starò qui. Ovviamente mandatemi tutto il vostro amore, io ricambio con tutto il cuore. Mi sento in ottime mani, vi comunico tutta la mia tranquillità, non state in ansia per me. Ho già fatto parecchi interventi nel corso della vita di cui non ho mai parlato, ma in questo caso ne voglio parlare perché fa parte della prevenzione, dello stare molto attenti. Se si hanno dei sintomi o delle problematiche, bisogna seguirle con molta accuratezza perché sennò poi il problema diventa irrimediabile. Io sono stata un po’ superficiale, però andrà come deve andare

La scelta di rendere pubblico il ricovero non nasce soltanto dal desiderio di informare i fan. Al centro del suo intervento, un tema sul quale la showgirl ha voluto richiamare l'attenzione partendo da un'esperienza personale. Elia ha ammesso di non essere stata sufficientemente costante nei controlli che avrebbe dovuto effettuare. Proprio questa consapevolezza l'ha spinta a raccontarsi, nella speranza che la sua vicenda possa convincere altre persone a non rimandare visite ed esami.

Le parole pronunciate oggi da Antonella Elia riportano alla memoria un episodio doloroso che la showgirl aveva raccontato pubblicamente nel gennaio 2021. In quell'occasione aveva rivelato di aver scoperto nel 2016 un carcinoma al seno, affrontando un intervento chirurgico urgente che aveva comportato l'asportazione di una parte della mammella. Un'esperienza che aveva segnato profondamente la sua vita e che rende comprensibile la particolare attenzione con cui oggi affronta un nuovo percorso di accertamenti. Il precedente oncologico, però, non consente di trarre conclusioni sulla formazione individuata vicino all'ovaio: si tratta di una situazione distinta, la cui natura dovrà essere stabilita dai medici.

Il racconto di quella diagnosi aveva mostrato quanto possa essere difficile confrontarsi con la possibilità di una malattia seria, soprattutto quando arriva inaspettatamente. Ora Elia torna a parlare di prevenzione, questa volta mettendo in evidenza anche il proprio errore nel trascurare i controlli. Nel video pubblicato sui social, la showgirl ha trovato spazio anche per un momento più leggero, mostrando il panorama dalla camera del Gemelli e indicando ai follower la cupola di San Pietro. Nelle prossime ore o nei prossimi giorni potrebbero arrivare aggiornamenti direttamente dai suoi canali social. Fino ad allora, il messaggio più importante resta quello che lei stessa ha voluto trasmettere: non trascurare la propria salute e non rimandare i controlli raccomandati dagli specialisti.