Antonio Banderas mai così inquietante nel mélo nerissimo di Pedro Almodóvar, stasera in TV

Pubblicazione: 18 maggio alle 13:50

Pedro Almodóvar non ha mai avuto paura di mescolare tra loro i generi più diversi e lo conferma una delle sue pellicole più controverse, La pelle che abito, che questa sera, lunedì 18 maggio 2026, sarà trasmessa alle 00.59, su Rete 4. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2011, il film è tratto dal romanzo Tarantola scritto dal francese Thierry Jonquet e racconta una storia di vendetta, ossessione e inquietudine.

Una scena di La pelle che abito - Warner Bros.

Il protagonista è il dottor Robert Ledgard, interpretato dache vive in una lussuosa abitazione a Toledo, adibita anche a clinica privata.che a un primo sguardo sembra una semplice paziente; in realtà

Anni prima, come scopriamo attraverso una serie di flashback, Norma, la figlia di Ledgard, aveva subito un abuso da parte di Vicente, un ragazzo conosciuto durante un matrimonio dove il padre l'aveva portata su consiglio medico per aiutarla a socializzare, dopo che da bambina aveva visto la madre Gal suicidarsi. Quella sera Vicente, sotto l'effetto dell'ecstasy, aveva tentato un approccio che Norma aveva rifiutato: lui l'aveva stordita con uno schiaffo prima di fuggire in moto. Le conseguenze psicologiche erano state devastanti: lo stato mentale della ragazza, già fragile, era precipitato fino a spingerla a togliersi la vita gettandosi da una finestra, la stessa da cui anni prima si era lanciata sua madre.

Pedro Almodóvar con la protagonista di La pelle che abito - Warner Bros.

Devastato dal suicidio della figlia,che rapisce e che tratta al pari di un esperimento, trasformandolo nel clone esatto della moglie Gal: Vera. A questo punto la storia si complica ulteriormente perché entra in scena un altro personaggio chiave, Zeca, figlio della governante di Ledgard Marilia, nonché fratellastro di Robert. L'uomo che, tempo addietro, fu responsabile dell'incidente in cui Gal rimase sfigurata e che con la donna aveva intrecciato una relazione. L'esito della storia non può che essere catastrofico per Ledgard, mentre Vera riesce a liberarsi.

Il cast di La pelle che abito vede Antonio Banderas in uno dei ruoli più cupi della sua carriera. Al suo fianco Elena Anaya interpreta Vera/Vicente. Completano il cast Marisa Paredes nel ruolo di Marilia, Jan Cornet come Vicente prima della trasformazione, Roberto Álamo come Zeca e Blanca Suárez nei panni di Norma. Il film si è avvalso anche della collaborazione dello stilista Jean-Paul Gaultier per i costumi di Vera, che hanno contribuito a esaltarne l'inquietante aspetto artificioso.

La pelle che abito è una delle opere più controverse e discusse di Almodóvar, un regista che da sempre vive il cinema come ossessione che non conosce misure, dove si intrecciano i temi legati a identità e desiderio.