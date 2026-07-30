Antonio Banderas tra squali e tensione: il nuovo thriller poliziesco

Pubblicazione: 30 luglio alle 09:58

In coincidenza con la Shark Week, l'iconica settimana che la cultura pop americana dedica ai re degli abissi, il genere survival thriller torna ad arricchirsi di una nuova e singolare variazione sul tema. Esce infatti nelle sale Sopra e Sotto (Above & Below), una pellicola che fonde le atmosfere claustrofobiche dell'esplorazione subacquea con la spietata violenza dei film dedicati al crimine organizzato.

Una vacanza da incubo tra narcos e squali bianchi

A prestare il volto all'antagonista principale è un carismatico, che si cala in un ruolo oscuro e minaccioso che promette di rivaleggiare in crudeltà con le letali creature mariane che popolano la pellicola.

La trama del film, diretto da Jesse V. Johnson su sceneggiatura di Tony Giordano, segue le disavventure di un gruppo di cinque amici in viaggio sulle coste del Messico. Quella che doveva essere un'immersione da sogno alla ricerca degli squali si trasforma repentinamente in un incubo d'alta quota quando i ragazzi s'imbattono casualmente in un carico di cocaina nascosto sul fondo dell'oceano e appartenente a un cartello locale.

Sorpresi e presi in ostaggio dai criminali guidati dal cinico boss Burns (Banderas), due dei protagonisti vengono costretti a reimmergersi in gabbia per recuperare la droga rimasta sul fondale. Con le riserve d'aria in rapido esaurimento e una colonia di grandi squali bianchi che pattuglia le acque, la minaccia rappresentata dai predatori acquatici finisce per sovrapporsi a quella, ancora più imprevedibile, dei narcotrafficanti che li attendono in superficie.

In un'anteprima video diffusa da Collider,, dispensando ordini perentori ed esecuzioni sommarie ai propri scagnozzi con un'inquietante e paradossale dose di humor nero.

Per l'attore spagnolo, già candidato all'Oscar per Dolor y gloria e celebre volto di ruoli iconici come Zorro e il Gatto con gli stivali, si tratta di un'interessante variazione di percorso verso un genere d'azione puro e ad alta tensione. Al suo fianco figurano un gruppo di giovani interpreti tra cui Laura Marano, Christina Ochoa e Diego Llinás.

Puntando su un ritmo incalzante e su un doppio livello di tensione — la paura dell'abisso da un lato, la spietatezza umana dall'altro —, Sopra e sotto si candida a rappresentare una piacevole sorpresa estiva per gli amanti delle emozioni forti e dell'azione senza fronzoli. Il film è uscito ieri nelle sale statunitensi, ma ancora non si conosce la data d'uscita italiana.