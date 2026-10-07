Artificial, prime reazioni entusiaste: il film di Guadagnino viene già paragonato a The Social Network
Artificial debutta tra reazioni entusiastiche: il film di Luca Guadagnino su Sam Altman conquista la critica e sorprende per Andrew Garfield.
Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino dedicato alla nascita di OpenAI e alla controversa figura di Sam Altman, ha finalmente incontrato il pubblico. E se le prime reazioni arrivate dal New York Film Festival sono indicative, il regista italiano potrebbe avere tra le mani uno dei film più discussi dell'anno. Il film è stato presentato in anteprima mondiale lunedì 5 ottobre e racconta la corsa all'intelligenza artificiale concentrandosi soprattutto sulla crisi che nel novembre 2023 portò Sam Altman a essere estromesso da OpenAI, salvo poi tornare alla guida della società pochi giorni dopo.
Ma sono soprattutto le prime reazioni della stampa a far rumore, con Matt Neglia di Next Best Picture che ha descritto Artificial come un film capace di essere contemporaneamente divertente e terrificante, sottolineando come dietro alla storia dell'intelligenza artificiale ci sia soprattutto un racconto di potere, controllo, ambizione e avidità. Particolarmente apprezzata anche la prova di Garfield, definita tra le più inquietanti e trasformative della sua carriera.
Ancora più netto Clayton Davis di Variety, secondo il quale si tratterebbe addirittura del miglior film realizzato da Guadagnino nell'ultimo decennio, con Garfield e Borisov capaci di raggiungere nuovi vertici nelle rispettive interpretazioni. Anche Eric Kohn ha evidenziato la natura da commedia nerissima del film e la capacità di Garfield di rendere Altman una figura continuamente sospesa tra magnate grottesco, genio e personaggio quasi mostruoso.
Non tutte le valutazioni, comunque, sono completamente entusiaste, con Screen Daily che ha elogiato la prova di Garfield e la capacità di Guadagnino di rendere il film visivamente coinvolgente, ma ha criticato una sceneggiatura che non riuscirebbe sempre ad approfondire abbastanza i personaggi e le questioni sollevate. Anche alcune delle prime reazioni social segnalano una perdita di forza nell'ultima parte. Ricordiamo che Artificial arriva inoltre nelle sale dopo un percorso produttivo particolarmente movimentato.
Il progetto era inizialmente nelle mani di Amazon MGM Studios, che durante l'estate ha rinunciato alla distribuzione e, poco dopo, il film è stato acquisito da Neon. La decisione di Amazon aveva inevitabilmente alimentato interrogativi per via dei rapporti economici della società con OpenAI, anche se le ricostruzioni sull'eventuale legame tra le due vicende sono rimaste nel campo delle indiscrezioni. Neon sembra ora intenzionata a puntare con decisione anche sulla stagione dei premi: Yura Borisov verrà promosso come protagonista, mentre Andrew Garfield e Mark Rylance correranno tra i non protagonisti e Monica Barbaro tra le attrici non protagoniste.