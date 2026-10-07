Artificial, prime reazioni entusiaste: il film di Guadagnino viene già paragonato a The Social Network

Pubblicazione: 07 ottobre alle 08:30

Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino dedicato alla nascita di OpenAI e alla controversa figura di Sam Altman, ha finalmente incontrato il pubblico. E se le prime reazioni arrivate dal New York Film Festival sono indicative, il regista italiano potrebbe avere tra le mani uno dei film più discussi dell'anno. Il film è stato presentato in anteprima mondiale lunedì 5 ottobre e racconta la corsa all'intelligenza artificiale concentrandosi soprattutto sulla crisi che nel novembre 2023 portò Sam Altman a essere estromesso da OpenAI, salvo poi tornare alla guida della società pochi giorni dopo.

ARTIFICIAL is Luca Guadagnino’s telling of the origins of the AI boom and where it may one day lead us. As entertaining as it is terrifying, it’s a brilliantly written human story about power, control, ambition, and greed that might be the most urgently relevant film of our time. Andrew Garfield delivers one of his most unsettling and transformative performances as Sam Altman, equally capturing his disarming charm and unnerving malice. Yura Borisov is magnificent as the brilliant mind behind OpenAI, wrestling with the moral implications of the creation he has helped unleash upon the world with intelligence and empathy. Damon Albarn’s electronic, atmospheric score perfectly sets the mood for this tech-driven narrative, while Guadagnino’s cinematic flourishes are bountiful, resulting in what may be his funniest and scariest film to date. Provocative, engaging, and downright horrifying, it’s the movie of the moment that we may not even be able to look back on if the vision of the future it presents comes true. — Matt Neglia @NYFF (@NextBestPicture) October 6, 2026

Una vicenda che Guadagnino e lo sceneggiatorehanno trasformato in qualcosa a metà tra dramma aziendale, commedia nerissima e racconto quasi horror. A interpretare, mentreveste i panni del cofondatore ed ex chief scientist di. Nel cast ci sono inoltre Monica Barbaro nel ruolo di Mira Murati, Ike Barinholtz in quello di Elon Musk, Mark Rylance nei panni di Geoffrey Hinton e Cooper Hoffman in quelli di Greg Brockman. Completano il cast Jason Schwartzman, Zosia Mamet, Chris O'Dowd, Cooper Koch e Billie Lourd.

Ma sono soprattutto le prime reazioni della stampa a far rumore, con Matt Neglia di Next Best Picture che ha descritto Artificial come un film capace di essere contemporaneamente divertente e terrificante, sottolineando come dietro alla storia dell'intelligenza artificiale ci sia soprattutto un racconto di potere, controllo, ambizione e avidità. Particolarmente apprezzata anche la prova di Garfield, definita tra le più inquietanti e trasformative della sua carriera.

Ancora più netto Clayton Davis di Variety, secondo il quale si tratterebbe addirittura del miglior film realizzato da Guadagnino nell'ultimo decennio, con Garfield e Borisov capaci di raggiungere nuovi vertici nelle rispettive interpretazioni. Anche Eric Kohn ha evidenziato la natura da commedia nerissima del film e la capacità di Garfield di rendere Altman una figura continuamente sospesa tra magnate grottesco, genio e personaggio quasi mostruoso.

Luca Guadagnino just ate Sorkin’s lunch. In every way, ARTIFICIAL is the spiritual sequel to THE SOCIAL NETWORK, threading together betrayal, broken ethics and humor — and arriving at a vision as scary as COLOSSUS: THE FORBIN PROJECT. Damon Albarn’s Bowie-esque score ftw. #NYFF — Joshua Rothkopf (@joshrothkopf) October 5, 2026

Un paragone, però, continua a tornare più degli altri:. Diversi critici hanno infatti descritto, questa volta con. Joshua Rothkopf ha parlato di una storia costruita intorno a tradimenti, etica compromessa e umorismo, mentre altre reazioni hanno sottolineato come Guadagnino utilizzi i meccanismi del corporate dramacontemporanea in qualcosa di sorprendentemente vicino a un film dell'orrore.

Non tutte le valutazioni, comunque, sono completamente entusiaste, con Screen Daily che ha elogiato la prova di Garfield e la capacità di Guadagnino di rendere il film visivamente coinvolgente, ma ha criticato una sceneggiatura che non riuscirebbe sempre ad approfondire abbastanza i personaggi e le questioni sollevate. Anche alcune delle prime reazioni social segnalano una perdita di forza nell'ultima parte. Ricordiamo che Artificial arriva inoltre nelle sale dopo un percorso produttivo particolarmente movimentato.

Il progetto era inizialmente nelle mani di Amazon MGM Studios, che durante l'estate ha rinunciato alla distribuzione e, poco dopo, il film è stato acquisito da Neon. La decisione di Amazon aveva inevitabilmente alimentato interrogativi per via dei rapporti economici della società con OpenAI, anche se le ricostruzioni sull'eventuale legame tra le due vicende sono rimaste nel campo delle indiscrezioni. Neon sembra ora intenzionata a puntare con decisione anche sulla stagione dei premi: Yura Borisov verrà promosso come protagonista, mentre Andrew Garfield e Mark Rylance correranno tra i non protagonisti e Monica Barbaro tra le attrici non protagoniste.