As Deep as the Grave: Val Kilmer ritorna "in vita" grazie all'IA per un ultimo film testamento

Pubblicazione: 19 marzo alle 16:38

A distanza di un anno dalla sua morte, Val Kilmer torna sul grande schermo in un modo che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza. Nel western indipendente As Deep as the Grave, l’attore rivive grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale generativa, in quello che molti stanno già definendo un vero e proprio “film testamento”. Un’operazione ambiziosa, emotiva e inevitabilmente controversa, che unisce cinema, memoria e innovazione.

As Deep as the Grave -©MC Films

Il progetto nasce anni prima della scomparsa dell’attore. Il registaaveva scelto Kilmer per interpretare Father Fintan, un prete cattolico e spiritualista legato alla cultura nativa americana. Il ruolo era stato costruito su misura per lui,Tuttavia, le condizioni di salute dell’attore, già segnato da un tumore alla gola, gli impedirono di arrivare sul set nonostante fosse pronto a girare.

Dopo la sua morte nel 2025, la produzione si è trovata davanti a una scelta: sostituirlo o trovare un’alternativa. Essendo un film indipendente, con budget limitato e impossibilità di rigirare le scene, la troupe ha deciso di percorrere una strada innovativa: riportare Kilmer nel film attraverso l’IA. Una decisione resa possibile soprattutto dal sostegno della famiglia, che ha sempre sottolineato quanto il progetto fosse importante per lui e quanto desiderasse farne parte.

Tombestone - ©Buena Vista Film Distribution Company Inc.

Il risultato è un’interpretazione costruita combinando immagini d’archivio, materiali forniti dai familiari e tecnologie avanzate capaci di ricreare volto e voce dell’attore. Nel film, Kilmer, creando una presenza significativa all’interno della storia. Anche la voce, compromessa negli ultimi anni a causa di un intervento alla trachea, è stata integrata nel progetto in modo coerente con il personaggio.

Un elemento particolarmente potente riguarda proprio il parallelismo tra attore e ruolo: Father Fintan soffre di tubercolosi, una condizione che richiama simbolicamente la malattia affrontata da Kilmer. Questo ha permesso ai creatori di costruire un “ponte” tra realtà e finzione, rendendo la performance ancora più intensa e autentica.

As Deep as the Grave racconta una storia vera: quella degli archeologi Ann ed Earl Morris, impegnati negli scavi nel Canyon de Chelly, in Arizona, per ricostruire la storia del popolo Navajo. Nel cast figurano anche Abigail Lawrie, Tom Felton, Wes Studi e Abigail Breslin.

Top Gun Maverick Val Kilmer - Paramount Pictures

Dal punto di vista etico, il progetto si muove su un terreno delicato. Il dibattito sull’intelligenza artificiale nel cinema è sempre più acceso, soprattutto per il rischio di utilizzi non autorizzati dell’immagine degli attori o per le possibili conseguenze sul lavoro creativo. In questo caso, però, la produzione ha seguito le linee guida del sindacato attori e ha compensato economicamente l’eredità dell’attore, cercando di dimostrare un uso “responsabile” della tecnologia.

Non è la prima volta che Kilmer si lega all’intelligenza artificiale. Già nel 2022, per tornare nel ruolo di Iceman in Top Gun: Maverick, aveva collaborato con un’azienda tecnologica per ricreare digitalmente la sua voce, compromessa dalla malattia. Lo stesso attore aveva espresso gratitudine per queste innovazioni, definendole un modo per continuare a raccontare storie nonostante le difficoltà.

Willow -©Lucasfilms Ltd

Secondo la figlia Mercedes Kilmer, suo padre ha sempre visto le nuove tecnologie come strumenti per ampliare le possibilità del cinema. Ed è proprio questo spirito che il film vuole onorare: non solo riportare in vita un attore, ma completare un’opera che per lui aveva un significato profondo.

Resta però una domanda aperta, che rende questa storia così rilevante per gli spettatori e per il futuro dell’industria: l’intelligenza artificiale è un mezzo per preservare l’arte o un rischio per la sua autenticità? As Deep as the Grave potrebbe essere uno dei primi casi destinati a fare scuola.