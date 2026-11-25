Ascesa e caduta di un'icona: il nuovo film da una storia vera che sta battendo ogni record al botteghino
You can see everything, il documentario su Elizabeth Holmes e Theranos che ha battuto ogni record al botteghino USA. In Italia dal 27 al 29 novembre.
Quasi tre ore di durata. Nessun effetto speciale. Nessuna star hollywoodiana. Eppure You can see everything è diventato il film più discusso del momento, un autentico fenomeno culturale che ha travolto le sale americane con una potenza inaspettata per un documentario. La storia vera di Elizabeth Holmes, l'imprenditrice che promise di rivoluzionare la medicina e finì condannata per frode, torna a catturare l'immaginazione collettiva attraverso un ritratto che sfida ogni definizione: documentario, horror psicologico o raffinata messa in scena. Il film diretto da Nathan Fielder e Lance Oppenheim arriva in Italia il 27, 28 e 29 novembre in un evento speciale distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in 50 sale selezionate. Prima però farà tappa al Torino Film Festival il 26 novembre, portando nel nostro paese un'opera che oltreoceano ha già ridefinito i confini del possibile per il cinema documentaristico.
La storia di Elizabeth Holmes è ormai nota. Quarantaduenne americana oggi detenuta in un carcere federale, nel 2014 era celebrata come la più giovane miliardaria self-made al mondo. Le copertine di Forbes, Fortune e T del New York Times la ritraevano come il nuovo volto della Silicon Valley, l'erede di Steve Jobs con il suo immancabile dolcevita nero. Fondatrice della startup Theranos, aveva convinto investitori, politici e giornalisti di aver sviluppato una tecnologia rivoluzionaria: centinaia di analisi del sangue a partire da una sola goccia, raccolte attraverso un dispositivo chiamato Edison. Nel 2015 un'inchiesta del Wall Street Journal svelò che la tecnologia di Theranos era imprecisa e inefficace, incapace di garantire i risultati millantati. L'impero costruito da Holmes crollò in pochi mesi, travolgendo una startup valutata 9 miliardi di dollari e lasciando una domanda nell'aria: come aveva fatto a ingannare così tante persone?
Ed è proprio questa domanda a rappresentare il cuore pulsante di You can see everything. Ma il film non si limita a raccontare l'ascesa e la caduta di un'icona della tecnologia. Va oltre, immergendosi in un territorio più scivoloso e affascinante: quello del controllo dell'immagine, della costruzione narrativa del sé, della linea sempre più sfumata tra verità e performance. Trentaquattro giorni prima di entrare in carcere per scontare la condanna per frode, Elizabeth Holmes e il compagno Billy Evans invitano una troupe cinematografica a documentare ogni loro movimento. Era l'aprile del 2023 quando Fielder e Oppenheim iniziarono a vivere nella casa della coppia, con i loro due figli, le telecamere sempre accese. Quello che doveva essere un ritratto intimo si trasforma in un viaggio di tre anni, dove il confine tra osservazione e messa in scena diventa sempre più incerto.
Il successo di You can see everything dimostra che il pubblico, soprattutto quello più giovane cresciuto nell'era dello streaming, è ancora disposto a riempire le sale per contenuti che considerano eventi culturali imperdibili. Non è solo un documentario: è un'esperienza condivisa, un oggetto di discussione collettiva, un pezzo di conversazione globale a cui non si può rinunciare. Variety ha scritto che nelle hall dei cinema americani, dopo le proiezioni, gruppi di spettatori si fermano ore a discutere, analizzare, dibattere. Ora tocca al pubblico italiano immergersi in questo labirinto di specchi. Tre giorni soltanto, dal 27 al 29 novembre, per scoprire se dietro gli occhi azzurri e il sorriso controllato di Elizabeth Holmes si nasconde una verità o solo un'altra performance perfettamente calibrata. E forse la domanda giusta non è nemmeno quale delle due opzioni sia corretta, ma se ormai, nell'era della costruzione incessante della propria immagine pubblica, esista ancora una differenza tra le due.