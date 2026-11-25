Pubblicazione: 25 novembre alle 09:47

Quasi tre ore di durata. Nessun effetto speciale. Nessuna star hollywoodiana. Eppure You can see everything è diventato il film più discusso del momento, un autentico fenomeno culturale che ha travolto le sale americane con una potenza inaspettata per un documentario. La storia vera di Elizabeth Holmes, l'imprenditrice che promise di rivoluzionare la medicina e finì condannata per frode, torna a catturare l'immaginazione collettiva attraverso un ritratto che sfida ogni definizione: documentario, horror psicologico o raffinata messa in scena. Il film diretto da Nathan Fielder e Lance Oppenheim arriva in Italia il 27, 28 e 29 novembre in un evento speciale distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in 50 sale selezionate. Prima però farà tappa al Torino Film Festival il 26 novembre, portando nel nostro paese un'opera che oltreoceano ha già ridefinito i confini del possibile per il cinema documentaristico.





I numeri parlano da soli e sono sorprendenti., il film del 2004 che vinse la Palma d'oro a Cannes. Nel primo weekend, in appena 855 sale, ha incassato 15 milioni di dollari. Ma è nel secondo weekend che il fenomeno è esploso: ampliato il numero di schermi, ha raggiunto 19,5 milioni con un incremento del 25 per cento e una media per sala di oltre 7.300 dollari, conquistando il primo posto del botteghino domenicale.. Nel Regno Unito il film ha registrato il più grande weekend di apertura di sempre per un documentario non musicale, con circa 3,2 milioni di dollari tra Regno Unito e Irlanda.La storia di Elizabeth Holmes è ormai nota.. Le copertine di Forbes, Fortune e T del New York Times la ritraevano come il nuovo volto della Silicon Valley, l'erede di Steve Jobs con il suo immancabile dolcevita nero. Fondatrice della startup Theranos, aveva convinto investitori, politici e giornalisti di aver sviluppato una tecnologia rivoluzionaria: centinaia di analisi del sangue a partire da una sola goccia, raccolte attraverso un dispositivo chiamato Edison.. L'impero costruito da Holmes crollò in pochi mesi, travolgendo una startup valutata 9 miliardi di dollari e lasciando una domanda nell'aria:

Ed è proprio questa domanda a rappresentare il cuore pulsante di You can see everything. Ma il film non si limita a raccontare l'ascesa e la caduta di un'icona della tecnologia. Va oltre, immergendosi in un territorio più scivoloso e affascinante: quello del controllo dell'immagine, della costruzione narrativa del sé, della linea sempre più sfumata tra verità e performance. Trentaquattro giorni prima di entrare in carcere per scontare la condanna per frode, Elizabeth Holmes e il compagno Billy Evans invitano una troupe cinematografica a documentare ogni loro movimento. Era l'aprile del 2023 quando Fielder e Oppenheim iniziarono a vivere nella casa della coppia, con i loro due figli, le telecamere sempre accese. Quello che doveva essere un ritratto intimo si trasforma in un viaggio di tre anni, dove il confine tra osservazione e messa in scena diventa sempre più incerto.





Il pubblico si trova di fronte a un paradosso: sta assistendo aHolmes, che durante il processo modificò persino il timbro della voce per sembrare più credibile, ha forse invitato i registi per costruire un'ennesima narrazione favorevole. Oppure i filmmaker sono riusciti a catturare qualcosa di autentico, mostrando la vera Elizabeth dietro le maschere sovrapposte.. Fino a poche settimane fa nessuno sapeva dell'esistenza del film. Il debutto è avvenuto come proiezione segreta al Telluride Film Festival il 6 settembre 2026, con gli spettatori obbligati a consegnare i cellulari prima della visione. Solo quel giorno è stato rilasciato il primo trailer. Per anni appena 10 persone su 300 dipendenti della A24, la casa di produzione, erano a conoscenza del progetto., soprattutto quello più giovane cresciuto nell'era dello streaming,. Non è solo un documentario: è un'esperienza condivisa, un oggetto di discussione collettiva, un pezzo di conversazione globale a cui non si può rinunciare. Variety ha scritto che nelle hall dei cinema americani, dopo le proiezioni, gruppi di spettatori si fermano ore a discutere, analizzare, dibattere. Ora tocca al pubblico italiano immergersi in questo labirinto di specchi.. E forse la domanda giusta non è nemmeno quale delle due opzioni sia corretta, ma se ormai, nell'era della costruzione incessante della propria immagine pubblica, esista ancora una differenza tra le due.