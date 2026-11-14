Ascolti tv 13 novembre: Clerici trionfa con The Voice Senior e batte il Grande Fratello Vip

Pubblicazione: 14 novembre alle 11:49

La prima serata di venerdì 13 novembre ha regalato al pubblico televisivo una nuova, imperdibile sfida a colpi di share tra i colossi delle reti principali. Da un lato Rai 1 ha puntato sulla certezza del talento e della simpatia con l'appuntamento cult guidato da Antonella Clerici, dall'altro Canale 5 ha risposto schierando le dinamiche e i colpi di scena del reality show condotto da Ilary Blasi. Do seguito tutti i dettagli dei dati Auditel e come si sono posizionati i vari programmi della prima serata.

Il pubblico di Rai 1 ha premiato ancora una volta la formula vincente di The Voice Senior. Il talent show condotto da Antonella Clerici ha letteralmente dominato la serata, conquistando ben 3.326.000 spettatori e registrando un eccezionale 23,3% di share. Un successo che conferma l'affettocapaci di emozionare e tenere incollati davanti al video milioni di famiglie.

Dall'altra parte della barricata televisiva, Canale 5 ha affidato i propri ascolti al Grande Fratello Vip timbrato da Ilary Blasi. Il reality show di Mediaset, tuttavia, non è riuscito a impensierire la concorrenza della rete ammiraglia Rai, fermandosi a quota 13,8% di share e confermando un momento di minor trazione nella sfida del venerdì. Analizzando il resto del palinsesto televisivo, l'offerta delle altre reti ha saputo intercettare i gusti di nicchie molto fedeli.

Su Italia 1 il cinema ha fatto il suo dovere con la proposta di una pellicola cult fantasy capace di attrarre grandi e piccini. Su Rete 4 l'approfondimento giornalistico di Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha continuato a registrare ottimi numeri, incollando allo schermo il pubblico appassionato di cronaca nera e inchieste con il 7% di share. Spazio anche alla serialità e alla satira con i programmi cult del Nove e delle reti digitali, che continuano a ritagliarsi fette importanti di pubblico nella mischia dei dati Auditel del venerdì. La sfida degli ascolti, intanto, si prepara a un nuovo scoppiettante fine settimana.