Ascolti TV, trionfa Rai1: 177 Giorni Il Rapimento di Farouk batte il Grande Fratello Vip
Gli ascolti TV di ieri premiano la fiction Rai con Marco Bocci sul drammatico caso di Farouk Kassam, che batte la concorrenza di Canale 5.
La prima serata televisiva ha regalato un verdetto netto nella guerra dello share, confermando la forza della grande serialità civile e drammatica sulle reti pubbliche. Secondo i dati sugli ascolti TV, a vincere la sfida del prime time è stata Rai1 grazie alla fiction 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk, la miniserie evento interpretata da Marco Bocci che ripercorre una delle pagine più drammatiche e discusse della cronaca italiana recente. La pellicola televisiva ha catturato l'attenzione di un pubblico vastissimo, incollando davanti al piccolo schermo 3.831.000 spettatori e registrando un notevole 23.8% di share.
Spazio anche allo sport e all'attualità sulle altre reti generaliste. Italia 1 ha puntato sul tennis internazionale trasmettendo il match delle ATP Finals 2026 – Cobolli-Medvedev, un appuntamento molto seguito dagli appassionati che ha totalizzato 1.228.000 spettatori con il 6.2% di share. Per quanto riguarda l'approfondimento informativo e culturale, Rai 3 con Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti ha raggiunto 836.000 spettatori (5.9% di share), superando Rai 2 che con il film Innamorato Perso ha ottenuto 921.000 spettatori (5.6%).
Su Rete 4, il talk politico Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro ha fidelizzato 560.000 spettatori (4.4%), mentre su La7 il programma The Apprentice si è attestato a 489.000 spettatori pari al 2.9% di share. Grande fermento anche nella fascia dell'access prime time, dove la sfida dei pacchi e dei quiz preserali continua a registrare numeri da record. A imporsi in vetta è ancora una volta Rai1 con Affari Tuoi, che ha dominato la fascia totalizzando ben 4.570.000 spettatori e il 22.4% di share.