Pubblicazione: 17 novembre alle 14:23

La prima serata televisiva ha regalato un verdetto netto nella guerra dello share, confermando la forza della grande serialità civile e drammatica sulle reti pubbliche. Secondo i dati sugli ascolti TV, a vincere la sfida del prime time è stata Rai1 grazie alla fiction 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk, la miniserie evento interpretata da Marco Bocci che ripercorre una delle pagine più drammatiche e discusse della cronaca italiana recente. La pellicola televisiva ha catturato l'attenzione di un pubblico vastissimo, incollando davanti al piccolo schermo 3.831.000 spettatori e registrando un notevole 23.8% di share.

Un risultato importante che conferma l'interesse del pubblico per i prodotti basati su fatti reali capaci di unire la tensione narrativa alla memoria collettiva del Paese. Mediaset risponde con la consueta offerta di intrattenimento e approfondimento. IIl reality show condotto e seguito dai fedelissimi della rete ammiraglia Mediaset ha conquistato un ascolto medio di 1.920.000 spettatori, fermandosi al 16.7% di share.

Spazio anche allo sport e all'attualità sulle altre reti generaliste. Italia 1 ha puntato sul tennis internazionale trasmettendo il match delle ATP Finals 2026 – Cobolli-Medvedev, un appuntamento molto seguito dagli appassionati che ha totalizzato 1.228.000 spettatori con il 6.2% di share. Per quanto riguarda l'approfondimento informativo e culturale, Rai 3 con Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti ha raggiunto 836.000 spettatori (5.9% di share), superando Rai 2 che con il film Innamorato Perso ha ottenuto 921.000 spettatori (5.6%).

Su Rete 4, il talk politico Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro ha fidelizzato 560.000 spettatori (4.4%), mentre su La7 il programma The Apprentice si è attestato a 489.000 spettatori pari al 2.9% di share. Grande fermento anche nella fascia dell'access prime time, dove la sfida dei pacchi e dei quiz preserali continua a registrare numeri da record. A imporsi in vetta è ancora una volta Rai1 con Affari Tuoi, che ha dominato la fascia totalizzando ben 4.570.000 spettatori e il 22.4% di share.

Subito dietro, a pochissima distanza, Canale 5 ha risposto colpo su colpo con, confermando un testa a testa accesissimo che terrà banco per tutta la stagione televisiva.