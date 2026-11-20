Pubblicazione: 20 novembre alle 21:15

Atomica bionda è un film che conquista con l'estetica neon della Berlino del 1989, i combattimenti spettacolari e il magnetismo di Charlize Theron. Sotto la patina glamour si nasconde una trama di spionaggio ricca di inganni e doppi giochi. Al centro della storia c'è una lista segreta contenente i nomi degli agenti infiltrati da entrambe le parti del Muro, un documento capace di compromettere le operazioni delle principali intelligence internazionali. Dopo l'omicidio dell'agente britannico James Gascoigne, il MI6 invia a Berlino Lorraine Broughton con l'incarico di recuperare la lista e individuare i responsabili.

Una volta arrivata in città, Lorraine entra in contatto con David Percival, l'agente britannico che da tempo opera sul territorio. Interpretato da James McAvoy, Percival appare subito ambiguo, frequenta ambienti criminali, intrattiene rapporti con i russi e sembra più interessato a proteggere i propri affari che a rispettare gli ordini del MI6. Nel frattempo emerge il nome in codice Satchel, quello di una presunta spia russa infiltrata nei servizi segreti britannici.

La rivelazione più importante del finale è che Lorraine è una tripla agente. Il MI6 la considera una propria risorsa, mentre i russi credono che sia Satchel, una spia al servizio del KGB. In realtà, la donna è stata inserita nel servizio segreto sovietico dalla CIA, alla quale risponde davvero. La sua missione a Berlino diventa un complicato esercizio di manipolazione, deve convincere ogni fazione di essere dalla sua parte, proteggendo contemporaneamente la propria identità. Anche i rapporti personali assumono un significato diverso, perché ogni incontro può nascondere informazioni e strategie che lo spettatore comprende soltanto con il procedere della storia.

Percival ha ormai abbandonato la lealtà verso il MI6 per conservare il potere conquistato a Berlino. Quando Delphine, l'agente francese con cui Lorraine ha instaurato una relazione, scopre le prove fotografiche del suo doppio gioco, lui la uccide per proteggersi. Anche Spyglass, un agente della Stasi disposto a defezionare in cambio della sicurezza per sé e per la famiglia, diventa una minaccia da eliminare. L'uomo conosce a memoria la lista degli infiltrati, mentre Percival è entrato in possesso della copia fisica del documento. La sua morte serve a impedire che informazioni tanto pericolose finiscano nelle mani sbagliate.

. Durante l'interrogatorio con i funzionari del MI6, racconta una versione degli eventi che attribuisce proprio a lui l'identità di Satchel e il tradimento a favore dei russi. Le prove raccolte a Berlino, comprese le fotografie e la lista recuperata, rendono credibile la sua ricostruzione. Ma la donna deve ancora risolvere il problema della propria copertura nei confronti del KGB.

Il finale mostra Lorraine libera di abbandonare definitivamente la copertura britannica e raggiungere gli Stati Uniti, dove si trova la sua reale fedeltà. Le perdite subite a Berlino, dalla morte di Delphine a quella di Gascoigne, restano alle spalle. La forza di Atomica bionda, diretto da David Leitch, sta proprio nella capacità di trasformare ogni scena in un possibile indizio, sapendo chi è davvero Satchel, dialoghi e sguardi acquistano un significato differente. Charlize Theron dà corpo a una protagonista che utilizza il controllo emotivo e la capacità di interpretare ruoli diversi come vere e proprie armi, in un thriller in cui l'identità e la lealtà non sono mai elementi scontati.