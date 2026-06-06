Attraversò le Alpi, ma si arena su Netflix: problemi di budget bloccano Hannibal, il colossal con Denzel Washington

Pubblicazione: 06 giugno alle 14:43

La macchina produttiva di Netflix ha improvvisamente frenato su uno dei suoi progetti più ambiziosi. Il colossal storico su Annibale, che avrebbe dovuto vedere Denzel Washington nei panni del leggendario generale cartaginese, è stato messo in pausa durante la fase di pre-produzione. Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno per un progetto che prometteva di essere uno dei grandi eventi cinematografici dell'anno.



La notizia ha fatto rapidamente il giro dell'industria: Netflix e i produttori, tra cui lo stesso Washington e il regista Antoine Fuqua, stanno lavorando per risolvere questioni legate al budget. Il film era in una fase iniziale di preparazione e avrebbe dovuto iniziare le riprese durante l'estate in Italia, seguendo le orme dell'ultimo capitolo della saga The Equalizer che aveva già portato la coppia Fuqua-Washington a girare nel Bel Paese.



Le preoccupazioni sul budget non sono una novità nel mondo dei kolossal storici. Questi progetti richiedono investimenti massicci per ricostruire ambientazioni d'epoca, gestire scene di battaglia con centinaia di comparse, curare costumi e armature storicamente accurati. La speranza condivisa da tutti i protagonisti coinvolti è che il progetto possa riprendere vita una volta risolte le questioni economiche.

Netflix ha dimostrato negli ultimi anni di essere disposta a investire cifre significative in produzioni di prestigio, ma la piattaforma ha anche iniziato a valutare con maggiore attenzione il rapporto tra costi e risultati, soprattutto dopo alcune produzioni particolarmente onerose che non hanno generato il ritorno atteso in termini di visualizzazioni e impatto culturale.



Per Denzel Washington, il ruolo di Annibale rappresenterebbe un'altra tappa significativa in una carriera leggendaria. Interpretare uno dei più grandi strateghi militari della storia offrirebbe all'attore la possibilità di esplorare un personaggio complesso, diviso tra genio tattico e ossessione per la vendetta contro Roma. La pausa produttiva solleva interrogativi sul futuro del progetto.

Quanto tempo sarà necessario per trovare un equilibrio tra le ambizioni creative e le realtà economiche? Netflix accetterà di aumentare il budget inizialmente previsto, oppure si cercherà di ridimensionare la portata del film? E se le trattative dovessero prolungarsi, gli impegni già presi da Washington e Fuqua per altri progetti potrebbero compromettere definitivamente la realizzazione dell'opera?





Nel frattempo, l'industria cinematografica osserva con attenzione. Il destino di questo Annibale potrebbe rappresentare un indicatore importante su come le piattaforme streaming intendono gestire i grandi film storici in un momento in cui il mercato chiede sempre più efficienza economica accanto alla qualità artistica. La storia di Annibale, che attraversò le Alpi sfidando l'impossibile, attende ora di scoprire se riuscirà a superare anche le montagne di fogli di calcolo delle sale riunioni di Hollywood.