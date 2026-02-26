Avengers Doomsday convince Disney: le proiezioni in anteprima sono andate alla grande

Pubblicazione: 26 febbraio alle 13:06

Avengers Doomsday sta già generando un fermento significativo all'interno dei quartieri generali Disney, mesi prima della sua uscita prevista per dicembre 2026. Secondo quanto riportato da Variety, le proiezioni anticipate del film avrebbero soddisfatto i dirigenti del colosso dell'intrattenimento, alimentando aspettative altissime per quello che molti considerano un momento cruciale per il futuro del Marvel Cinematic Universe.



Il film rappresenta il primo vero assembramento degli Avengers dopo Endgame, la pellicola che nel 2019 concluse la Infinity Saga diventando uno dei maggiori successi commerciali della storia del cinema. Da allora, la Marvel ha attraversato un periodo turbolento, caratterizzato da una sovrapproduzione di contenuti che ha generato quella che molti definiscono audience fatigue, una stanchezza del pubblico di fronte alla mole di serie e film interconnessi da seguire per rimanere al passo con la narrazione.

Chris Evans in Avengers Doomsday, fonte: Marvel Studios





Quando Disney+ fu lanciato, Marvel Studios espanse drasticamente la propria produzione, sfornando multiple serie pensate per legarsi direttamente alle uscite cinematografiche. Alcuni di questi progetti, come WandaVision, divennero eventi culturali e successi di critica. Altri, come She-Hulk, faticarono a trovare lo stesso riscontro. L'oversaturazione portò inevitabilmente a un senso di affaticamento, con spettatori che si sentivano sopraffatti dal volume di visione richiesto per comprendere appieno l'universo narrativo.



Doomsday è stato progettato proprio per rispondere a questa crisi, riunendo le varie storyline sparse tra Fase 4 e Fase 5, collegando film Marvel e serie Disney+ in un'esperienza interconnessa e spettacolare. L'obiettivo è ricreare quella sensazione di evento collettivo che aveva reso il MCU così dominante nel panorama culturale degli ultimi quindici anni.



Le lodi anticipate da parte dei vertici Disney suggeriscono che Doomsday riesca a fornire quel tipo di spettacolo su larga scala e quella qualità narrativa che il pubblico ha reclamato negli ultimi anni. Sebbene i dettagli specifici della trama rimangano strettamente riservati, la fiducia interna è palpabile, specialmente considerando che dirigenti di studi concorrenti già prevedono che il film dominerà il box office annuale. Il film arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, e tutto fa pensare che quel giorno non sarà semplicemente l'uscita di un blockbuster, ma un vero e proprio test per il futuro dell'intrattenimento cinematografico.