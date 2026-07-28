Avengers Doomsday: Namor e Doctor Doom si affronteranno? Ecco la risposta che stupirà tutti

Pubblicazione: 28 luglio alle 17:47

Il San Diego Comic-Con 2026 ha rappresentato un momento cruciale per il Marvel Cinematic Universe, con annunci che hanno fatto tremare le fondamenta stesse del franchise. Tra Ryan Gosling confermato come Ghost Rider e David Jonsson scelto come nuovo Black Panther da Ryan Coogler, l'attenzione si è concentrata soprattutto su Avengers Doomsday, il cinecomic che arriverà nelle sale il 18 dicembre di quest'anno e che promette di essere uno degli eventi cinematografici più ambiziosi della storia Marvel. I fratelli Russo, Anthony e Joe, sono tornati alla regia dopo il trionfo di Avengers Endgame, portando con sé buona parte del cast sulla Hall H per promuovere il film.

Black Panther: Wakanda Forever - Disney

Gli spettatori presenti hanno potuto vedere, diverso da quello rilasciato al pubblico la settimana precedente,su cosa attendersi da questa nuova minaccia multiversale. Tra i protagonisti confermati c'è, il Re di Talokan interpretato da Tenoch Huerta, che ha fatto. L'attore messicano è stato intercettato da Steve Weintraub di Collider durante il Comic-Con, e le sue dichiarazioni hanno rivelatodettagli sorprendenti sul ruolo del suo personaggio e sulla natura stessa di Doctor Doom, il villain interpretato da Robert Downey Jr.

Quando gli è stato chiesto cosa potesse anticipare su Doom e cosa lo renda così potente da costringere Thor a radunare eroi da ogni angolo del Multiverso, Huerta ha risposto con una riflessione che svela la portata della minaccia: "È così potente che il MCU deve avere ogni eroe da mondi diversi , Fantastici Quattro, X-Men e gli Avengers, insieme per sconfiggerlo. Questo è il potere di Doctor Doom". Ma è stata un'altra rivelazione a sorprendere maggiormente i fan. Alla domanda sulla prima interazione con il Doom di Downey sul set, Huerta ha confermato che i due personaggi "non hanno interazione diretta in questa parte della storia". Una notizia che potrebbe deludere chi si aspettava uno scontro diretto tra Namor e il Dottore, ma che in realtà apre scenari narrativi più complessi e stratificati.

Avengers: Doomsday -©Disney

L'attore ha spiegato che, nonostante l'assenza di scene condivise,: "Alla fine, quello che sta facendo colpisce il mondo intero. Con questa rabbia, può distruggere tutto intorno. Quindi, non è diretta, la relazione, ma è qualcosa che è la conseguenza di ciò che sta accadendo nel suo cuore. È veleno per tutti gli altri". Una metafora potente che descrive Doom non solo come, ma comeParticolarmente interessante è stata l'analisi psicologica del villain offerta da Huerta: "Perché è così malvagio. È perché è ferito. Qualcosa, una tragedia, è accaduta nella sua vita, e questo è il modo che ha trovato per guarire in modo strano. Ma fa parte dell'umanità che c'è in lui".

La conferma che Namor e Doctor Doom non condivideranno scene dirette in Avengers Doomsday solleva domande interessanti sulla struttura narrativa del film. Come verranno gestiti i numerosi personaggi provenienti da diverse franchise? In che modo la minaccia di Doom si manifesterà se non attraverso confronti diretti con tutti gli eroi? E soprattutto, cosa significa questa scelta per Secret Wars, il seguito già annunciato?

Con Avengers Doomsday che arriverà nelle sale tra pochi mesi, le dichiarazioni di Tenoch Huerta hanno aggiunto un ulteriore strato di mistero e aspettativa attorno a un progetto già circondato da un'attenzione mediatica straordinaria. L'assenza di interazione diretta tra Namor e Doom, lungi dall'essere una limitazione, potrebbe rivelarsi una scelta narrativa coraggiosa che amplifica la portata della minaccia, mostrando un villain talmente potente da non aver bisogno di confrontarsi personalmente con ogni singolo eroe per devastarne l'esistenza.