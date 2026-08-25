Avengers: Doomsday non è ancora uscito ma fa già la storia: prevendite record a quattro mesi dal debutto

Pubblicazione: 25 agosto alle 10:00

Mancano quattro mesi all'uscita di Avengers: Doomsday, eppure il film ha già scritto una pagina di storia nel panorama del box office mondiale. Con 35 milioni di dollari già incassati in prevendite, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe sta demolendo ogni precedente parametro di riferimento per quanto riguarda le vendite anticipate di biglietti cinematografici. Nessun altro film, nella storia recente del cinema, aveva mai aperto le prevendite con così tanto anticipo rispetto alla data di uscita.

La mossa di Marvel Studios non è casuale, visto che arriva in un momento in cui laha bisogno di riconquistare la fiducia del pubblico e degli azionisti dopo una serie di performance al botteghino che, per gli standard dell'MCU, sono state deludenti.hanno tutti sottoperformato rispetto alle aspettative, creando una narrazione di declino attorno a quello che fino a pochi anni fa sembrava un impero indistruttibile.

Spider-Man: Brand New Day ha rappresentato la prima, vera inversione di rotta. Il film con Tom Holland ha superato i 2,2 miliardi di dollari al box office mondiale, riportando l'MCU sui binari della rilevanza culturale e commerciale. Avengers: Doomsday potrebbe quindi essere il prossimo grande film della società. Il film arriverà nelle sale a dicembre, in contemporanea con Dune Parte Tre di Denis Villeneuve, dando vita a quello che molti analisti stanno già definendo il più grande scontro al botteghino dai tempi di Barbenheimer nel 2023.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Quel fenomeno culturale vide Oppenheimer e Barbie uscire lo stesso giorno, generando un'ondata di entusiasmo che portò i due film a incassare complessivamente circa 2,5 miliardi di dollari. La sfida tra Doomsday e Dune Parte Tre non solo punta a superare quella cifra, ma potrebbe ridefinire completamente cosa significhi un'uscita cinematografica di successo nell'era post-pandemia. I 35 milioni già raccolti in prevendite rappresentano un dato senza precedenti per diverse ragioni.

Primo, perché nessun blockbuster aveva mai aperto le vendite con quattro mesi di anticipo. Secondo, perché questa cifra, dimostrando che l'interesse del pubblico perrimane vorace nonostante le recenti battute d'arresto del franchise. Terzo, perché il dato colloca automaticamentenella conversazione per uno dei weekend di apertura più alti di tutti i tempi, potenzialmente rivale di quello registrato poche settimane fa proprio da Spider-Man Brand New Day.

Secondo i dati forniti dal portale Global Box Office, il ritmo di vendita dei biglietti per Doomsday è in linea con quello che Spider-Man aveva registrato in fase di lancio, suggerendo che il film potrebbe aprire con cifre stratosferiche nel weekend di debutto. Le proiezioni iniziali parlano di un opening weekend che potrebbe oscillare tra i 250 e i 300 milioni di dollari solo nel mercato nordamericano, con un potenziale globale che potrebbe superare i 600 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione.

Avengers: Doomsday is already tracking for a massive opening weekend and it hasn't even hit theaters yet.



The Marvel epic has already raked in $35 million in pre-sales, with four months still to go before its December release. With Robert Downey Jr. back, Chris Evans returning,… pic.twitter.com/EOyLfluYXd — Collider (@Collider) August 24, 2026

Le aspettative su Avengers: Doomsday sono altissime anche per ragioni narrative. Il film rappresenta un punto di svolta nell'MCU, chiudendo storyline aperte da anni e introducendo nuovi elementi che definiranno la Fase successiva dell'universo Marvel. La presenza di personaggi iconici, il ritorno di volti noti e l'introduzione di nuovi eroi creano un mix esplosivo che, sulla carta, dovrebbe soddisfare sia i fan di lunga data sia chi si è avvicinato al Marvel Cinematic Universe più recentemente.

ha già dimostrato che il pubblico è ancora pronto a rispondere quando Marvel riesce a trasformare un film in un vero evento. Il passaparola e le recensioni positive hanno poi fatto il resto, permettendo al film con Tom Holland di continuare a correre anche dopo un debutto già enorme.dovrà provare a fare altrettanto, ma i primi segnali sembrano decisamente incoraggianti.

Con 35 milioni di dollari già raccolti attraverso le prevendite e ancora quattro mesi prima dell'uscita, il nuovo film degli Avengers parte con aspettative altissime. Mentre i fan danno vita a teorie fantasiose su più versioni di Doctor Doom, naturalmente è ancora presto per capire fin dove potrà arrivare al box office, ma una cosa appare evidente: dopo gli ultimi risultati altalenanti, Marvel Studios potrebbe avere tra le mani il prossimo grande evento dell'MCU.