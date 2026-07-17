Avengers Doomsday: svelato il collegamento con la serie di Loki (e i fan sono rassicurati)

Pubblicazione: 17 luglio alle 12:41

Tom Hiddleston ha assicurato i fan: il suo Loki non è stato dimenticato. Anzi, Avengers Doomsday riprenderà esattamente da dove la serie Disney+ si era conclusa, senza cancellare nemmeno una virgola dell'evoluzione del personaggio. Una promessa che suona come musica per chi ha seguito le due stagioni dello show dedicato al Dio dell'Inganno e che ora si chiede quale ruolo avrà nell'imminente scontro multiversale.

Avengers: Doomsday -©Disney

La conferma arriva direttamente dall'attore britannico in un'intervista con The Hollywood Reporter, dove ha chiarito che il film Marvelpartirà proprio dal punto finale raggiunto nel season finale di Loki. "Loki sembrava una chiusura", ha spiegato Hiddleston. "E quando la Marvel mi ha chiamato per Avengers Doomsday, avrebbe iniziato proprio da quel punto finale. Quindi non c'era alcun senso di disfare o annullare tutto quello sviluppo. Quello sviluppo rimane come punto di partenza".

Per chi avesse bisogno di un ripasso: la serie Loki ha seguito una variante temporale del personaggio, quella fuggita con il Tesseract dopo la battaglia di New York in Avengers Endgame. Questo Loki alternativo, catturato dalla Time Variance Authority, ha vissuto un percorso di redenzione accelerato rispetto alla sua controparte dell'universo principale, uccisa da Thanos all'inizio di Avengers Infinity War. Nel corso di due stagioni, il Dio dell'Inganno è passato da villain narcisista a figura quasi messianica.

Loki - Disney

Il finale della seconda stagione ha segnatoLoki ha distrutto il Telaio Temporale della TVA, ha rigenerato le linee temporali morenti con la propria magia asgardiana e le ha riorganizzate in una struttura che ricorda Yggdrasil, l'Albero del Mondo della mitologia norrena. Da quel momento, seduto alla Fine del Tempo,, colui che mantiene in vita infinite realtà con il proprio potere. Un peso enorme, un sacrificio immenso, una solitudine cosmica.

Nonostante questo cambio di rotta narrativo, Loki rimarrà un elemento centrale in Avengers Doomsday. Del resto, stiamo parlando dell'inizio della fine della Multiverse Saga: sarebbe impensabile che il guardiano stesso del multiverso non venisse trascinato nelle macchinazioni di Doom. La domanda non è se Loki apparirà, ma come e quanto il suo nuovo status cosmico influenzerà gli eventi.

La promessa di Hiddleston è chiara: il viaggio di Loki continua, non ricomincia da zero. Per i fan che hanno investito emotivamente nelle due stagioni della serie Disney+, è una rassicurazione importante. Loki non è solo tornato: è diventato qualcosa di più grande, qualcosa di essenziale. E ora quel peso cosmico che porta sulle spalle entrerà in collisione con le ambizioni di Doctor Doom. Il multiverso che Loki tiene insieme potrebbe essere esattamente ciò che Doom vuole conquistare, o distruggere, o rimodellare a sua immagine.