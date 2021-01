A margine degli eventi stampa di, Elizabeth Olsen ha potuto esprimere una breve opinione suspiegando di aver apprezzato maggiormente il primo dei due kolossal dedicati allo scontro finale contro Thanos per una mera questione di legame personale e coinvolgimento diretto.

Elizabeth Olsen illustra così la sua idea:

Se ben ricordate, nel terzo atto di Avengers: Infinity War, Wanda scompariva dopo lo schiocco di Thanos (e la morte di Visione). E con WandaVision sarà interessante scoprire come verrà spiegata la presenza del personaggio di Paul Bettany considerato che la serie è ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Nel nostro incontro con i talent di WandaVision, l’ideatrice della serie, Jac Schaeffer, si è così espressa:

Wanda e Vision, come coppia, sono amatissimi dai fan perché sono così romantici e intimi nonostante il poco tempo avuto a disposizione nell’UCM. Qua tutto viene esplorato in una dimensione molto domestica, inedita per supereroi come loro. Ma ci sono anche alcuni riferimenti molto drammatici a quello che è accaduto loro in passato. Aggiungo, sul modo di parlare del cast, che era come fare uno studio continuo sui registri e le varie sfumature espressive che dovevano mutare da puntata a puntata. La parte meno difficile per me sulla quale lavorare è stata quella degli anni ottanta che, chiaramente, sono nel mio DNA. Quella negli anni cinquanta l’abbiamo trattata come una vera e propria commedia.