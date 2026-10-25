“Avevo una gelosia che mi consumava”: Aurora Ramazzotti si racconta a Ballando, dall’infanzia all’amore

Pubblicazione: 25 ottobre alle 11:27

Aurora Ramazzotti ha scelto di raccontarsi senza filtri a Ballando con le Stelle 2026, portando in televisione alcune delle esperienze più delicate della sua vita. Prima di scendere in pista con Nikita Perotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha parlato del percorso psicologico iniziato durante l’infanzia, delle difficoltà affrontate in amore e dei cambiamenti arrivati con la maternità. Un racconto personale che va oltre la competizione televisiva e mette al centro il rapporto con le proprie fragilità. Tra le confessioni più forti, quella legata a una gelosia diventata difficile da gestire e che ha rischiato di compromettere la sua relazione sentimentale.

Ad aprire le danze una sfida ricca di difficoltà! 🔥 Velocità, postura, grinta, interpretazione e passione si fondono in un tango intenso e travolgente! In pista #AuroraRamazzotti e #NikitaPerotti 💃🕺 #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai https://t.co/wdJWAc3XdU — Milly Carlucci (@milly_carlucci) October 24, 2026

Nel filmato trasmesso prima dell’esibizione a Ballando con le Stelle, Aurora ha spiegato come il confronto con uno psicoterapeuta sia entrato nella sua vita quando era ancora una bambina.. Il percorso intrapreso allora aiutò sia lei sia i genitori a trovare un modo per gestire quella fase delicata. Non si è trattato di un’esperienza circoscritta all’infanzia, nel corso degli anni, Aurora ha sentito nuovamente il bisogno di rivolgersi alla terapia in momenti in cui comprendere le proprie emozioni era diventato fondamentale.

Una delle confessioni più significative riguarda la storia d’amore con Goffredo Cerza, oggi suo marito. Ramazzotti ha raccontato di aver riconosciuto, a un certo punto della relazione, quanto le proprie insicurezze stessero influenzando il rapporto con il partner. La gelosia aveva assunto un peso tale da diventare difficile da controllare e da rischiare di allontanarla dalla persona che amava. Per questo ha deciso di lavorare su se stessa, consapevole che senza un cambiamento avrebbe potuto mettere in pericolo la relazione. Il percorso psicologico le ha consentito di guardare con maggiore consapevolezza ai propri comportamenti e di individuare aspetti della sua vita che prima faticava a riconoscere.

Il racconto si è poi spostato sulla maternità, un’esperienza che ha introdotto nuovi equilibri e portato alla luce fragilità inaspettate. La nascita di Cesare, il figlio avuto con Goffredo Cerza, ha rappresentato per Aurora un cambiamento profondo, capace di far emergere bisogni emotivi che in precedenza non percepiva nello stesso modo. Anche in questa fase la terapia è tornata a essere uno spazio per comprendere ciò che stava vivendo e affrontare le nuove responsabilità.

✨ Il valore della terapia e l'importanza di prendersi cura di sé. ✨ #AuroraRamazzotti a #BallandoConLeStelle https://t.co/OQGn1Ol3fg — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 24, 2026