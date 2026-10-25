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“Avevo una gelosia che mi consumava”: Aurora Ramazzotti si racconta a Ballando, dall’infanzia all’amore

Aurora Ramazzotti racconta a Ballando con le Stelle la terapia iniziata a 7 anni, la gelosia per Goffredo Cerza e le fragilità emerse con la maternità.

di Federica Verdoliva
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Aurora Ramazzotti ha scelto di raccontarsi senza filtri a Ballando con le Stelle 2026, portando in televisione alcune delle esperienze più delicate della sua vita. Prima di scendere in pista con Nikita Perotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha parlato del percorso psicologico iniziato durante l’infanzia, delle difficoltà affrontate in amore e dei cambiamenti arrivati con la maternità. Un racconto personale che va oltre la competizione televisiva e mette al centro il rapporto con le proprie fragilità. Tra le confessioni più forti, quella legata a una gelosia diventata difficile da gestire e che ha rischiato di compromettere la sua relazione sentimentale.

Nel filmato trasmesso prima dell’esibizione a Ballando con le Stelle, Aurora ha spiegato come il confronto con uno psicoterapeuta sia entrato nella sua vita quando era ancora una bambina. La separazione di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti rappresentò un cambiamento importante, da affrontare con strumenti adeguati alla sua età. Il percorso intrapreso allora aiutò sia lei sia i genitori a trovare un modo per gestire quella fase delicata. Non si è trattato di un’esperienza circoscritta all’infanzia, nel corso degli anni, Aurora ha sentito nuovamente il bisogno di rivolgersi alla terapia in momenti in cui comprendere le proprie emozioni era diventato fondamentale.

Una delle confessioni più significative riguarda la storia d’amore con Goffredo Cerza, oggi suo marito. Ramazzotti ha raccontato di aver riconosciuto, a un certo punto della relazione, quanto le proprie insicurezze stessero influenzando il rapporto con il partner. La gelosia aveva assunto un peso tale da diventare difficile da controllare e da rischiare di allontanarla dalla persona che amava. Per questo ha deciso di lavorare su se stessa, consapevole che senza un cambiamento avrebbe potuto mettere in pericolo la relazione. Il percorso psicologico le ha consentito di guardare con maggiore consapevolezza ai propri comportamenti e di individuare aspetti della sua vita che prima faticava a riconoscere.

Il racconto si è poi spostato sulla maternità, un’esperienza che ha introdotto nuovi equilibri e portato alla luce fragilità inaspettate. La nascita di Cesare, il figlio avuto con Goffredo Cerza, ha rappresentato per Aurora un cambiamento profondo, capace di far emergere bisogni emotivi che in precedenza non percepiva nello stesso modo. Anche in questa fase la terapia è tornata a essere uno spazio per comprendere ciò che stava vivendo e affrontare le nuove responsabilità.

Parlando del proprio carattere, Aurora ha anche ironizzato sulla sua tendenza a parlare molto, collegandola al valore che attribuisce al confronto con gli altri. Dietro la leggerezza della battuta emerge un tema importante, riconoscere le proprie emozioni e trovare il modo di esprimerle può aiutare a gestire meglio i rapporti personali. La confessione a Ballando con le Stelle non è stata soltanto un momento di televisione, ma l'occasione per raccontare un percorso fatto di difficoltà, cambiamenti e tentativi di comprendersi. Il messaggio che ne deriva è che chiedere aiuto non significa essere deboli, può rappresentare una scelta concreta per affrontare le proprie insicurezze e costruire relazioni più consapevoli.

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