Babadook, la regista ricorda le riprese in un vero seminterrato infestato: "Ho delle foto di fantasmi"

10 anni fa usciva nelle sale Babadook, horror indipendente divenuto un piccolo cult. Per celebrare l'anniversario, il film è tornato in questi giorni nelle sale statunitensi e la regista Jennifer Kent ha concesso un'intervista a Variety, dove ha ricordato la realizzazione della pellicola, dalla scrittura alle riprese.

La storia del film vede come protagonista Amelia, donna rimasta vedova che vive con il figlio di 6 anni, Samuel, terrorizzato dalla presunta esistenza del Babadook del titolo. La regista svela che molte idee presenti nel trattamento (il passaggio intermedio tra soggetto e sceneggiatura) nascono dalla sua esperienza personale:

Avevo vissuto la morte di mio padre e quindi mi trovavo in una dimensione molto reale e personale, in cui tendevo a scrivere. Non voglio dire che scrivo di me stessa, ma di cose che sto vivendo o che mi interessano. Quindi il trattamento parlava dell'idea di una persona che non riusciva a provare il dolore o il lutto necessari perché le facevano paura, e il modo in cui Amelia aveva perso il marito era così spaventoso che lo respingeva. Mi affascinava l'idea che qualcuno lo facesse così tanto che il dolore avesse una tale energia da manifestarsi altrove, diventando una cosa separata che dice: “Guardami. Ti ricordi di me?”. È lì che si trova il terrore, nel dolore di questo orribile incidente che lei ha subito. Poi è iniziato il travaglio e ha dovuto dare la vita allo stesso tempo [nel film, il figlio nasce in concomitanza con il lutto], cosa che per me era semplicemente inimmaginabile.