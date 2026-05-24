Badtaste.it celebra l'arrivo di Kill Bill: A Whole Bloody Affair con una settimana dedicata

Pubblicazione: 24 maggio alle 14:20

Quentin Tarantino ha realizzato il sogno che aveva nel cassetto da parecchio tempo: portare sul grande schermo, in un'unica opera da quattro ore, le gesta della Sposa e la sua vendetta contro Bill. Un'idea che coltivava fin dall'inizio, ma che fu ostacolata dai produttori, spaventati dal fatto che la sua durata, considerata "eccessiva", avrebbe allontanato il grande pubblico. Oggi, a più di vent'anni dall'uscita originale, questa versione è pronta a raggiungere i nostri schermi, grazie a Plaion Pictures e Midnight Factory.

Poster di Kill Bill The Whole Bloody Affair, fonte: Midnight Factory\Plaion Pictures

Infatti,, per un'intera settimana, uscirà nei nostri cinema, la versione definitiva del capolavoro del grande maestro, per la prima volta proposta in versione integrale, con scene inedite in un unico film, con una durata complessiva di ben 281 minuti. Tra le scene mai viste prima, ci saranno diversi minuti nel segmento anime dedicato al personaggio di O-Ren Ishii (interpretata da Lucy Liu).

Proprio per celebrare questo importante evento, noi di BadTaste accompagneremo l'uscita del film per tutta la settimana con approfondimenti, speciali e video, analizzando nel dettaglio gli aneddoti, curiosità e il valore simbolico e culturale che il quarto film di Tarantino ha lasciato dentro l'immaginario collettivo, oltre a farlo riscoprire a chi non ha mai visto l'opera prima d'ora.

Una copertura permanente che è il nostro omaggio a questa perla cinematografica che ha fatto scuola: non solo ha consacrato il suo creatore e il talento recitativo di Uma Thurman, ma ha influenzato un intero filone di film d'azione che, senza Kill Bill, non esisterebbero. Il nostro consiglio è di non perdere né il film né i nostri articoli, perché altrimenti la Sposa porterà la sua vendetta su di voi.