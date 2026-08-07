Bake Off Italia 2026, torna la magia dei dolci: data d’inizio, conduzione e storie dei concorrenti

Pubblicazione: 07 agosto alle 10:48

C’è una profumata scia di vaniglia e zucchero a velo che comincia ad attraversare i palinsesti televisivi, preannunciando l'arrivo dell'autunno. Per tutti gli amanti della grande pasticceria amatoriale, il conto alla rovescia è finalmente terminato: i forni più famosi d'Italia sono pronti a riaccendersi per la 14esima edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno, lo show cult prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery e tratto dal celebre format della BBC. Un appuntamento ormai rituale che promette di trasformare le serate casalinghe in un viaggio sensoriale tra creatività, disciplina e tanta passione. L’atmosfera incantata del tendone tornerà a riempirsi di farina e speranze a partire da venerdì 4 settembre, quando il programma debutterà in prima serata su Real Time (canale 31).

Ad attendere il pubblico, un lungo cammino costellato dalle immancabili sfide che mettono a dura prova i nervi degli aspiranti pasticceri. Dalla libertà espressiva della prova creativa, dove la fantasia supera il ricettario, al terrore cieco della prova tecnica, vissuta lontano dagli occhi della giuria che giudicherà ogni creazione al buio. Fino ad arrivare all'imprevedibilità della prova sorpresa, un vero banco di prova per chi punta a stupire con architetture dolciarie da sogno. A scandire i ritmi di questo racconto fatto di crema pasticcera

Con il suo stile ironico, empatico e travolgente, la conduttrice torna al timone per custodire i sogni dei partecipanti e stemperare le tensioni da prestazione a un passo dall'abbattitore. L'intera narrazione visiva della stagione troverà rifugio in una cornice dal fascino quasi fiabesco: il parco e le sale di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, perla artistica della Lombardia che incornicerà i giudizi dell'affiatato trio di giudici e del confermatissimo superospite fisso, presenza ormai fondamentale nella temutissima prova tecnica.

Ma il vero cuore pulsante del programma restano le persone., ognuno con il proprio bagaglio di vita, ricordi d'infanzia legati ai dolci della nonna e la voglia di trasformare un semplice hobby in una svolta professionale. Tra grembiuli da conquistare e lacrime di gioia, la rosa dei partecipanti unisce storie da tutta la penisola, con una speciale pattuglia lombarda rappresentata da Manuel e Marco da Milano e Carmen da Pavia.

Soltanto uno di loro, al termine di questa intensa cavalcata, riuscirà a sollevare il trofeo e a conquistare il titolo di Miglior pasticciere amatoriale d'Italia. Preparate i taccuini e riaccendete le fruste: la sfida più dolce della TV sta per cominciare.