Ballando con le Stelle 2026, Paolo Belli non va in video, ma resta nello show: cosa farà

Pubblicazione: 25 settembre alle 14:27

Il consolidato pubblico di Ballando con le Stelle dovrà fare a meno di una delle sue certezze più amate, almeno dal punto di vista visivo. In vista della nuova edizione, prossima al debutto, una notizia ha colto di sorpresa i fan del talent show condotto da Milly Carlucci: Paolo Belli non sarà in video. Il volto simbolo della band e dell'intrattenimento del sabato sera ha deciso, in accordo con la Rai, di rimandare il suo ritorno davanti alle telecamere, pur continuando a far parte della grande famiglia del programma con una preziosa collaborazione dietro le quinte.

Una scelta ponderata e condivisa, nata per permettere all'artista di completare al meglio il suo percorso di recupero dopo l'incidente in bicicletta che lo aveva costretto a fermarsi la scorsa estate. Chi segue da sempre il musicista emiliano sa quanto la musica e il contatto diretto con il pubblicoTuttavia, dopo i mesi di stop forzato, la priorità è stata data a un recupero graduale, evitando forzature in un contesto impegnativo e frenetico come quello della diretta televisiva del sabato sera.

Nonostante l'assenza sul palco, il legame con la trasmissione non si spezza affatto. Paolo Belli continuerà a mettere a disposizione la sua straordinaria esperienza e il suo orecchio musicale lavorando attivamente dietro le quinte dell'edizione 2026. La sua impronta continuerà a farsi sentire nella cura dei dettagli e nell'atmosfera che da sempre contraddistingue lo show di Rai 1.

La Rai ha confermato la stima e l'affetto nei confronti dell'artista, definendolo una risorsa artistica fondamentale e lasciando aperta la porta per un ritorno in video nei futuri progetti televisivi non appena le condizioni lo permetteranno. Nel frattempo, i telespettatori dovranno abituarsi a un'assenza temporanea, nella consapevolezza che la professionalità di Belli continuerà a sostenere il successo di Ballando con le Stelle nell'ombra.