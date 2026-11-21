Ballando con le stelle 21 novembre: D’Urso cambia posto dopo Mariotto e torna Paolo Belli su Rai 1
Anticipazioni Ballando con le stelle 21 novembre 2026: lite D’Urso-Mariotto, cambio in giuria, Paolo Belli e 10 coppie in gara.
L’ottava puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 21 novembre 2026 alle 21.25 in diretta su Rai 1, condotta da Milly Carlucci, si apre sotto i riflettori dopo una settimana segnata dal confronto acceso tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, esploso nel corso della diretta precedente e diventato tema centrale del dibattito televisivo. Nei giorni successivi alla puntata, Barbara D’Urso ha chiarito pubblicamente la propria presenza in trasmissione intervenendo al Tg1, ribadendo il disagio provato ma confermando di voler restare al proprio posto.
Ad allertare l'attenzione del pubblico poi torna Paolo Belli, storico volto del programma, ospite nello spazio del Ballerino per una notte. Oltre a mettersi in gioco sulla pista ritrovando Anastasia Kuzmina, Belli presenta il nuovo brano Come se non ci fosse un domani, un momento pensato per unire intrattenimento e musica dal vivo nel cuore della prima serata. Ai bordi della pista tornano inoltre i tribuni del popolo, tra cui Rossella Erra, Matteo Addino e Sara Di Vaira, coinvolti anche nelle dinamiche legate al tesoretto.
Dopo l’uscita di scena di Jimmy Ghione nella scorsa puntata, restano dieci coppie a contendersi la prosecuzione del percorso verso la finale. Monica Guerritore e Luca Urso partono con il vento in poppa grazie alla vittoria della settima serata e a un bonus di 20 punti che pesa sull’avvio della competizione. Subito dietro, nella graduatoria della scorsa settimana prima del voto social, si erano distinti Alessandro Matri con Giada Lini e Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, seguiti da Noemi Bocchi con Giovanni Pernice.