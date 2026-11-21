Pubblicazione: 21 novembre alle 10:51

L’ottava puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 21 novembre 2026 alle 21.25 in diretta su Rai 1, condotta da Milly Carlucci, si apre sotto i riflettori dopo una settimana segnata dal confronto acceso tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, esploso nel corso della diretta precedente e diventato tema centrale del dibattito televisivo. Nei giorni successivi alla puntata, Barbara D’Urso ha chiarito pubblicamente la propria presenza in trasmissione intervenendo al Tg1, ribadendo il disagio provato ma confermando di voler restare al proprio posto.

Milly Carlucci è intervenuta per ricomporre il clima, evidenziando le scuse di Mariotto e la volontà di tutelare l’equilibrio del tavolo. Tra le novità annunciate perdella disposizione in giuria, con uno scambio che allontana D’Urso da Mariotto, mentre restano confermati tutti i giurati insieme a Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano.

Ad allertare l'attenzione del pubblico poi torna Paolo Belli, storico volto del programma, ospite nello spazio del Ballerino per una notte. Oltre a mettersi in gioco sulla pista ritrovando Anastasia Kuzmina, Belli presenta il nuovo brano Come se non ci fosse un domani, un momento pensato per unire intrattenimento e musica dal vivo nel cuore della prima serata. Ai bordi della pista tornano inoltre i tribuni del popolo, tra cui Rossella Erra, Matteo Addino e Sara Di Vaira, coinvolti anche nelle dinamiche legate al tesoretto.

Dopo l’uscita di scena di Jimmy Ghione nella scorsa puntata, restano dieci coppie a contendersi la prosecuzione del percorso verso la finale. Monica Guerritore e Luca Urso partono con il vento in poppa grazie alla vittoria della settima serata e a un bonus di 20 punti che pesa sull’avvio della competizione. Subito dietro, nella graduatoria della scorsa settimana prima del voto social, si erano distinti Alessandro Matri con Giada Lini e Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, seguiti da Noemi Bocchi con Giovanni Pernice.

Completano il gruppo in pistaconcon Pasquale La Rocca, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi e Manuela Moreno con Carlo Aloia. In questa fase della gara ogni esibizione incide in modo diretto sulla classifica finale, che nasce dall’incrocio tra voti della giuria, bonus del tesoretto ed eventuali penalità o spareggi, con il peso del pubblico attraverso i canali ufficiali e RaiPlay.