Ballando con le Stelle, Alberto Matano verso la giuria? Spunta anche il nome di una storica conduttrice

Pubblicazione: 22 giugno alle 12:15

Il dietro le quinte della televisione italiana non si ferma mai e, con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale dei palinsesti autunnali, l’attenzione mediatica è tutta catalizzata su uno degli show più amati e longevi di Rai1: Ballando con le stelle. La macchina organizzativa guidata da Milly Carlucci è in pieno fermento e le ultime indiscrezioni promettono di ribaltare completamente gli equilibri a cui il pubblico era abituato. A pochi mesi dal debutto della nuova stagione dello show di Rai Uno, i riflettori sono puntati soprattutto sulla giuria. Tra i nomi più chiacchierati spunta infatti quello di Alberto Matano, che potrebbe lasciare il suo ruolo di commentatore a bordo campo ottenendo il titolo di giurato ufficiale.

I rumors parlano anche di un altro noto volto televisivo: una conduttrice molto amata dal pubblico, che nell'ultime stagioni tv è stata protagonista di diverse polemiche. Con l'annunciata assenza di Selvaggia Lucarelli, si è aperto un vero e proprio casting nazionale per trovare una figura capace di mantenere altogiudizi della giornalista. Il nome in pole position, che sta trovando conferme sempre più solide tra i corridoi di Viale Mazzini, è proprio quello di Alberto Matano.

Il conduttore de La Vita in Diretta, già volto familiare del programma nel ruolo di "custode del tesoretto", sarebbe pronto al grande salto qualitativo. La sua figura istituzionale, unita a una profonda conoscenza delle dinamiche dello show e a uno stile garbato ma autorevole, lo rende il candidato ideale. Per Matano si tratterebbe di una promozione strategica, capace di dare stabilità alla giuria mantenendo intatta la sacralità del giudizio tecnico e del commento pop. Se la strada per Matano sembra spianata, il vero e proprio mistero estivo avvolge la figura di Barbara d’Urso. Da settimane si rincorrono voci su un suo clamoroso approdo alla corte di Milly Carlucci.

Alberto Matano neo giurato di Ballando con le stelle-foto Raiplay

Nonostante alcune repentine smentite trapelate da fonti vicine all'azienda, che hanno smentito l'indiscrezione, l'attenzione attorno all'ex regina di Pomeriggio Cinque resta altissima. I social della conduttrice continuano a lanciare indizi criptici e persone a lei vicine sussurrano che "non è stato ancora detto tutto". Le ultime novità di corridoio parlano di una clamorosa virata: se la poltrona da giurata sembra allontanarsi, per Barbara d'Urso potrebbero aprirsi le porte di un ruolo del tutto inedito all'interno del programma, o addirittura la conduzione di un nuovo format "emotional" in prima serata su Rai1, inizialmente pensato come spin-off o progetto parallelo.