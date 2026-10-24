Ballando con le Stelle, anticipazioni 24 ottobre: Guaccero e Nargi in pista, Totti fa discutere

Pubblicazione: 24 ottobre alle 13:24

La pista di Ballando con le Stelle si prepara a vivere una quarta puntata ricca di emozioni, grandi ritorni e colpi di scena. Il dance show targato Rai 1 e condotto da Milly Carlucci promette di regalare al pubblico una serata all'insegna del grande spettacolo e dell'intrattenimento, puntando su ospiti d'eccezione e nodi di gossip pronti a venire al pettine. Tra i momenti più attesi dell'appuntamento del 24 ottobre c'è senza dubbio il ritorno di due amatissime protagoniste delle passate edizioni: Bianca Guaccero e Federica Nargi. Le due showgirl vestiranno i panni di "Ballerine per una notte" e si metteranno nuovamente alla prova sul parquet dell'Auditorium Rai.

La loro performance, un tango preparato per l'occasione, servirà a conquistare un prezioso tesoretto di punti che la giuria assegnerà poi a una delle coppie ancora in gara. L'energia e l'affetto che lega le due ex concorrenti alla trasmissione garantiscono un'apertura di puntata ad altissimo impatto scenico ed emotivo. A catalizzare gran parte dell'attenzione mediatica c'è però l'ormaiaffiancata in pista dal maestro Giovanni Pernice.

Fin dal suo esordio nel programma, la compagna dell'ex Capitano della Roma ha espresso la volontà di farsi conoscere per la propria personalità, affrancandosi dall'etichetta di "fidanzata di". Ciò nonostante, i riflettori rimangono puntati sugli spalti: la presenza o l'eventuale assenza in studio di Francesco Totti continua a far discutere i fan e gli esperti di gossip. Milly Carlucci non ha mai nascosto il desiderio di vedere il campione supportare dal vivo la compagna o persino cimentarsi in un breve passo di danza, ma finora la riservatezza dell'ex numero 10 giallorosso ha alimentato suspense ed indiscrezioni. Oltre alle ospitate e al gossip, la competizione entra sempre più nel vivo.

Dopo le prime tre puntate, le coppie in gara stanno affinando le intese per convincere sia la temutissima giuria – guidata da Carolyn Smith – sia il pubblico da casa tramite il voto social. La classifica provvisoria vede una sfida serratissima tra i concorrenti al vertice e chi invece rischia il ballottaggio eliminatorio. Per scoprire chi riuscirà a conquistare la vetta e come si evolveranno le dinamiche in studio, l'appuntamento è fissato per questa sera, in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.