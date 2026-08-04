Ballando con le Stelle, Giuseppe Cruciani rompe il silenzio sulla giuria: "Ho parlato con Milly ma..."

Pubblicazione: 04 agosto alle 10:31

Negli ultimi mesi il suo nome ha infiammato i rumor televisivi, scatenando la curiosità dei fan del weekend e accendendo la fantasia del pubblico. Giuseppe Cruciani nella giuria di Ballando con le Stelle? Un'ipotesi suggestiva, quasi esplosiva, capace di portare il piglio irriverente de La Zanzara nel tempio dell'intrattenimento del sabato sera di Rai1. Ma cosa c'è stato di vero dietro queste insistenti indiscrezioni? A fare chiarezza in prima persona, ponendo fine a settimane di pettegolezzi e teorie, è stato lo stesso giornalista e conduttore radiofonico in un'intensa intervista rilasciata a Vanity Fair.

Con il suo solito stile schietto e senza filtri,non era una semplice invenzione dei giornali. Il contatto c'è stato, ed è stato guidato direttamente dalla padrona di casa, Milly Carlucci. "C'è stato un interessamento… Ho parlato qualche volta con Milly Carlucci, che considero una professionista straordinaria, una persona geniale e bravissima… Poi, però, non è successo nulla", ha spiegato lo speaker radiofonico.

Nessun risentimento, dunque, ma la lucida consapevolezza di come funzionano le dinamiche del piccolo schermo. Cruciani ha sottolineato un dettaglio fondamentale che ha segnato la fine di ogni trattativa: la mancanza di un'offerta formale. "Quando qualcuno ti vuole davvero ti mette davanti a una proposta concreta", ha ribadito con fermezza. Parole chiare che mettono la parola fine alle speranze di chi sognava di vederlo seduto accanto ai giudici storici del programma.

Giuseppe Cruciani intervista-foto Youtube

Ma quali sono i reali motivi che hanno impedito all'idea di trasformarsi in realtà? Oltre alla mancanza di una proposta definitiva, per Giuseppe Cruciani c'è un elemento strategico da non sottovalutare: l'attuale sodalizio professionale con Cologno Monzese. Il giornalista ha ribadito di avere oggi "un rapporto molto solido con Mediaset", un legame lavorativo che gli garantisce ampia libertà e che non intende mettere a rischio per avventure incerte. Per accettare una sfida importante su un'altra rete, avrebbe dovuto rinunciare a progetti ben avviati e a uno spazio in cui si sente pienamente valorizzato.

Pur mantenendo il massimo riserbo sui dettagli, Cruciani ha fatto intendere che qualcosa bollirebbe in pentola: "Qualcosa c'è, ma vedremo… Se pensano a me per qualche progetto nuovo ne sono lusingato". Parole che testimoniano una profonda stima reciproca nei confronti di un colosso dell'informazione e dello spettacolo in cui si sente ormai di casa. Il pubblico televisivo dovrà rinunciare, almeno per ora, a vedere le sue scintille in prima serata su Rai1.

Ma nel mondo della TV, si sa, i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Giuseppe Cruciani non ha chiuso definitivamente le porte a nuove esperienze, dimostrando che l'entusiasmo di mettersi in gioco non gli manca. Per il momento, l'appuntamento con la sua graffiante ironia resta saldo in radio e sulle reti Mediaset, in attesa di scoprirne le prossime mosse.