Pubblicazione: 21 novembre alle 11:14

L'edizione 2026 di Ballando con le Stelle si sta distinguendo per polemiche e tensioni che vanno oltre le esibizioni in pista. Al centro dell'ultimo caso c'è Aurora Ramazzotti, finita sotto i riflettori dopo alcune osservazioni di Monica Guerritore, anche lei concorrente del programma condotto da Milly Carlucci.

Se non vincono Aurora Ramazzotti o Monica Guerritore mi incazzo🔥 #BallandoConLeStelle https://t.co/IUg4BRmnRn — Not me 🤌🏻| Antep fıstığı 🥜💚 (@Not_bibbo) October 18, 2026

Durante una puntata di Ballando Segreto, l'attrice ha commentato senza giri di parole l'atteggiamento della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nella competizione. "Può dare di più, ha carattere, è una ragazza intelligente e deve lasciarsi un pochettino andare forse", ha dichiarato, riconoscendole qualità che, a suo avviso, potrebbero emergere maggiormente durante le esibizioni.

Il punto centrale della critica riguarda il rapporto con il maestro Nikita Perotti. Secondo Guerritore, Aurora dovrebbe partecipare più attivamente alla costruzione delle coreografie, senza lasciare al professionista tutte le decisioni. "Un ballo si fa in due, non può fare solo Nikita. Lei deve prendersi la responsabilità di dire. Se dai tutta la responsabilità a lui, lei cos'è, una marionetta", ha aggiunto. Un'immagine forte per sottolineare l'importanza di trovare una propria identità anche sulla pista da ballo.

L'attrice ha citato anche il proprio metodo di lavoro con Luca Urso, spiegando di collaborare con lui fin dall'inizio alla preparazione delle coreografie. Il suo intervento non sembra una bocciatura personale nei confronti di Aurora, Guerritore ne ha riconosciuto l'intelligenza e il carattere, invitandola piuttosto a mostrare maggiore sicurezza e a valorizzare le proprie capacità.

#BallandoConLeStelle Aurora Ramazzotti is for boys. Monica Guerritore is for men. — Annamaria Rossi (@foggylady) October 6, 2026

. Si tratta di voci non confermate ufficialmente, che alimentano le discussioni sul clima dietro le quinte senza dimostrare l'esistenza di contrasti effettivi. Le osservazioni di Guerritore aggiungono un nuovo elemento al dibattito sulla partecipazione della giovane concorrente.

Resta da capire se Aurora raccoglierà il suggerimento e riuscirà a diventare più protagonista delle proprie esibizioni. La coppia formata con Nikita Perotti ha mostrato una buona intesa scenica e le prossime puntate offriranno l'occasione per vedere eventuali cambiamenti. Il consiglio di Monica Guerritore, in fondo, è quello di mettere in gioco la propria personalità e non limitarsi a seguire le indicazioni del maestro.