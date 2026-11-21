Ballando con le Stelle, il consiglio di Monica Guerritore ad Aurora: "Non può fare solo Nikita, può dare di più"
Monica Guerritore commenta il percorso di Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle e invita la concorrente a essere più protagonista delle coreografie con Nikita Perotti.
L'edizione 2026 di Ballando con le Stelle si sta distinguendo per polemiche e tensioni che vanno oltre le esibizioni in pista. Al centro dell'ultimo caso c'è Aurora Ramazzotti, finita sotto i riflettori dopo alcune osservazioni di Monica Guerritore, anche lei concorrente del programma condotto da Milly Carlucci.
Il punto centrale della critica riguarda il rapporto con il maestro Nikita Perotti. Secondo Guerritore, Aurora dovrebbe partecipare più attivamente alla costruzione delle coreografie, senza lasciare al professionista tutte le decisioni. "Un ballo si fa in due, non può fare solo Nikita. Lei deve prendersi la responsabilità di dire. Se dai tutta la responsabilità a lui, lei cos'è, una marionetta", ha aggiunto. Un'immagine forte per sottolineare l'importanza di trovare una propria identità anche sulla pista da ballo.
L'attrice ha citato anche il proprio metodo di lavoro con Luca Urso, spiegando di collaborare con lui fin dall'inizio alla preparazione delle coreografie. Il suo intervento non sembra una bocciatura personale nei confronti di Aurora, Guerritore ne ha riconosciuto l'intelligenza e il carattere, invitandola piuttosto a mostrare maggiore sicurezza e a valorizzare le proprie capacità.
Resta da capire se Aurora raccoglierà il suggerimento e riuscirà a diventare più protagonista delle proprie esibizioni. La coppia formata con Nikita Perotti ha mostrato una buona intesa scenica e le prossime puntate offriranno l'occasione per vedere eventuali cambiamenti. Il consiglio di Monica Guerritore, in fondo, è quello di mettere in gioco la propria personalità e non limitarsi a seguire le indicazioni del maestro.