Ballando con le Stelle, il piano B su Barbara D'Urso: Selvaggia Lucarelli svela chi era pronto a sostituirla
Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli svela un retroscena inedito su Barbara d'Urso e il possibile piano della produzione dopo il Profumo Gate.
Otto settimane di fuoco. Tanto è bastato a Barbara d'Urso per trasformare la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in uno dei casi mediatici più discussi della stagione televisiva. Dal Triangolo Gate con Ornella Muti e Pasquale La Rocca fino al recente Profumo Gate con Guillermo Mariotto, la conduttrice ha catalizzato l'attenzione di pubblico e stampa, finendo persino sulle pagine del Corriere della Sera con il commento di Aldo Grasso.
La questione è rimasta in sospeso fino a martedì. Dopo alcuni messaggi con Giancarlo De Andreis, capo-autore di Ballando con le Stelle, Barbara ha atteso un confronto con la produzione. Lunedì Milly Carlucci, ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, aveva parlato di una lettera ricevuta dalla concorrente, senza però confermare il suo eventuale ritiro. Il giorno seguente è arrivata la risposta definitiva, D'Urso resterà in gara. La decisione è stata comunicata alla conduttrice del programma con una nuova missiva, anticipata da Fiorello a La Pennicanza e confermata dalla stessa Barbara al Tg1 delle 20.
Mentre si attendeva di conoscere la sua scelta la produzione non sarebbe rimasta con le mani in mano. A svelare un retroscena inedito è stata Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, raccontando che gli autori avevano già individuato un possibile sostituto. "Quello che Barbara non sa è che dopo le sue velate minacce di lasciare, a Ballando erano già pronti a sostituirla senza tirarla per la giacchetta", ha scritto la giurata, aggiungendo un particolare destinato a sorprendere.
Intanto, il Profumo Gate continua a far discutere anche al di fuori di Ballando con le Stelle. Il confronto tra Barbara d'Urso e Milly Carlucci, anticipato da Hit su Affari Italiani, dovrebbe fare chiarezza sulla situazione, mentre il rapporto con Mariotto resta tutt'altro che disteso. La vicenda è diventata un argomento di discussione anche a Tale e Quale Show, dove Carlo Conti, Cristiano Malgioglio e Ficarra e Picone hanno scherzato sull'accaduto. Il caso, insomma, sembra tutt'altro che chiuso.