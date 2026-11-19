Pubblicazione: 19 novembre alle 11:28

Otto settimane di fuoco. Tanto è bastato a Barbara d'Urso per trasformare la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in uno dei casi mediatici più discussi della stagione televisiva. Dal Triangolo Gate con Ornella Muti e Pasquale La Rocca fino al recente Profumo Gate con Guillermo Mariotto, la conduttrice ha catalizzato l'attenzione di pubblico e stampa, finendo persino sulle pagine del Corriere della Sera con il commento di Aldo Grasso.

Ciao, sono Francesco e per #SelvaggiaLucarelli sono insultante, mercenario dell'esercito dei pagati e addomesticati da #BarbaraDUrso 😂 Ma le inchieste serie le fa così? Già finito 2 volte in quella newsletter di merda, ma almeno merito di essere seguito da @carmelitadurso ? — Francesco (@CIAfra73) November 17, 2026

Tutto è esploso sabato sera,. Un gesto che ha fatto seguito alla precedente definizione di "poveraccia" rivolta alla conduttrice. La reazione di quest'ultima è stata immediata, ha chiesto l'intervento di Milly Carlucci e ha posto un ultimatum, lasciando intendere di non voler proseguire nel programma insieme al giurato.

La questione è rimasta in sospeso fino a martedì. Dopo alcuni messaggi con Giancarlo De Andreis, capo-autore di Ballando con le Stelle, Barbara ha atteso un confronto con la produzione. Lunedì Milly Carlucci, ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, aveva parlato di una lettera ricevuta dalla concorrente, senza però confermare il suo eventuale ritiro. Il giorno seguente è arrivata la risposta definitiva, D'Urso resterà in gara. La decisione è stata comunicata alla conduttrice del programma con una nuova missiva, anticipata da Fiorello a La Pennicanza e confermata dalla stessa Barbara al Tg1 delle 20.

Mentre si attendeva di conoscere la sua scelta la produzione non sarebbe rimasta con le mani in mano. A svelare un retroscena inedito è stata Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, raccontando che gli autori avevano già individuato un possibile sostituto. "Quello che Barbara non sa è che dopo le sue velate minacce di lasciare, a Ballando erano già pronti a sostituirla senza tirarla per la giacchetta", ha scritto la giurata, aggiungendo un particolare destinato a sorprendere.

Perché le ospitate nei tg hanno fatto innervosire sia D’Urso che Carlucci? Con chi aveva già pensato di sostituirla la conduttrice? (un nome esterno al programma) Cosa sta succedendo davvero tra Milly e Barbarella? Risposta: è guerra. E la spiego qui. https://t.co/ks5YstFiTh https://t.co/dXTt3EvBfQ — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 18, 2026

. Il fondatore di Dagospia sarebbe stato contattato per verificarne la disponibilità a entrare nel programma. Una scelta decisamente particolare, considerando il suo carattere pungente e la conoscenza dei meccanismi dello spettacolo.

Intanto, il Profumo Gate continua a far discutere anche al di fuori di Ballando con le Stelle. Il confronto tra Barbara d'Urso e Milly Carlucci, anticipato da Hit su Affari Italiani, dovrebbe fare chiarezza sulla situazione, mentre il rapporto con Mariotto resta tutt'altro che disteso. La vicenda è diventata un argomento di discussione anche a Tale e Quale Show, dove Carlo Conti, Cristiano Malgioglio e Ficarra e Picone hanno scherzato sull'accaduto. Il caso, insomma, sembra tutt'altro che chiuso.