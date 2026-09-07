Ballando con le Stelle, Massimo Ghini a 71 anni scende in pista: l'annuncio scherzoso che ha spiazzato Milly
Massimo Ghini è l'undicesimo concorrente di Ballando con le Stelle 2026. L'attore romano scherza con Milly Carlucci nell'annuncio ironico.
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Massimo Ghini è l'undicesimo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2026. Dopo una carriera lunga e prestigiosa divisa tra cinema, televisione e teatro, l'attore romano ha deciso di accettare una sfida completamente nuova: quella della pista da ballo. A 71 anni, Ghini si metterà alla prova nel dancing show più amato della televisione italiana, in onda su Rai 1 a partire dal 3 ottobre.
Rivolgendosi direttamente a Milly Carlucci, Ghini esordisce con un tono scherzoso: "Sto arrivando, non ti preoccupare Milly. Dammi il tempo, quindi non so se arrivo il giorno esatto, un giorno dopo, un giorno prima... Insomma, arrivo, voglio stare con te e tutti i tuoi amici". Fin qui tutto normale, se non fosse per un particolare: l'attore sostiene di trovarsi alle Barbados, dall'altra parte del mondo.
Ma la messa in scena vacanziera dura poco. Una voce fuori campo interviene a interrompere il racconto dell'attore, smascherando il suo bluff: Massimo Ghini non si trova affatto ai Caraibi. Messo alle strette, l'attore confessa sorridendo con candore disarmante: "Ho detto Barbados perché fa più figo". Una battuta che la dice lunga sullo spirito con cui Ghini sembra intenzionato ad affrontare questa nuova avventura televisiva: con leggerezza, autoironia e voglia di divertirsi.
Quella presentazione ironica non è stata solo un modo per strappare una risata, ma anche per anticipare il carattere con cui il 71enne si prepara a vivere l'esperienza. Per un attore abituato a interpretare ruoli complessi e a muoversi con disinvoltura sui set cinematografici, la pista da ballo rappresenta un terreno del tutto inesplorato. Niente copione da seguire, nessuna regia predefinita: solo musica, movimenti da imparare, giudici da conquistare e un pubblico da casa pronto a votare.
Con l'ingresso di Massimo Ghini, sale a undici il numero dei concorrenti ufficialmente annunciati per la ventunesima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, come da tradizione, sta svelando progressivamente il cast attraverso i social del programma, alimentando l'attesa e costruendo il clima di curiosità che precede ogni debutto stagionale.
Non manca la musica, incarnata dalla presenza di Eugenio Finardi, cantautore storico della scena italiana, mentre il mondo del gossip e della cronaca rosa sarà rappresentato da Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, il cui ingresso nel programma ha già fatto discutere sui social. Tra i concorrenti ci sono anche Jimmy Ghione, volto storico di Striscia la Notizia, Riccardo Rossi, attore e cabarettista, Anna Safroncik, attrice di origini ucraine molto amata dal pubblico televisivo, e Manuela Moreno, giornalista del Tg1.
Dopo anni di presenza fissa nel programma, Fabio Canino ha annunciato il suo addio. In un'intervista a Fanpage, Canino ha spiegato di aver rifiutato la proposta contrattuale dello show, preferendo dedicarsi ad altri progetti futuri. Anche Selvaggia Lucarelli non farà più parte del panel di giudici: la giornalista e scrittrice è passata al team Mediaset, dove ricopre il ruolo di opinionista al Grande Fratello e sarà al timone della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.
I due posti vacanti dovranno quindi essere riempiti con volti nuovi, capaci di portare freschezza ma anche autorevolezza in un ruolo delicato come quello del giurato. Da settimane circolano voci sull'arrivo di Barbara D'Urso, che lo scorso anno si è già messa alla prova ballando in coppia con Pasquale La Rocca. Le trattative, però, sembrano ancora in corso, anche a causa di alcune richieste avanzate dall'ex conduttrice Mediaset. Il pubblico attende con curiosità di scoprire chi siederà al tavolo della giuria accanto ai confermati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.