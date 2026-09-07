Ballando con le Stelle, Massimo Ghini a 71 anni scende in pista: l'annuncio scherzoso che ha spiazzato Milly

Pubblicazione: 07 settembre alle 11:59

Massimo Ghini è l'undicesimo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2026. Dopo una carriera lunga e prestigiosa divisa tra cinema, televisione e teatro, l'attore romano ha deciso di accettare una sfida completamente nuova: quella della pista da ballo. A 71 anni, Ghini si metterà alla prova nel dancing show più amato della televisione italiana, in onda su Rai 1 a partire dal 3 ottobre.





L'annuncio della sua partecipazione è arrivato attraverso i canali social ufficiali del programma condotto da Milly Carlucci, con un video che ha subito catturato l'attenzione del pubblico per il suo tono ironico e giocoso. Nel filmato,immerso in un'atmosfera che ricorda le vacanze tropicali. È proprio qui che entra in scena la "bugia" che ha strappato un sorriso alla conduttrice e ai fan dello show.Rivolgendosi direttamente a Milly Carlucci,"Sto arrivando, non ti preoccupare Milly. Dammi il tempo, quindi non so se arrivo il giorno esatto, un giorno dopo, un giorno prima... Insomma, arrivo, voglio stare con te e tutti i tuoi amici". Fin qui tutto normale, se non fosse per un particolare: l'attore sostiene di trovarsi alle Barbados, dall'altra parte del mondo.Ma la messa in scena vacanziera dura poco. Una voce fuori campo interviene a interrompere il racconto dell'attore, smascherando il suo bluff: Massimo Ghini non si trova affatto ai Caraibi.: "Ho detto Barbados perché fa più figo". Una battuta che la dice lunga sullo spirito con cui Ghini sembra intenzionato ad affrontare questa nuova avventura televisiva: con leggerezza, autoironia e voglia di divertirsi.

Quella presentazione ironica non è stata solo un modo per strappare una risata, ma anche per anticipare il carattere con cui il 71enne si prepara a vivere l'esperienza. Per un attore abituato a interpretare ruoli complessi e a muoversi con disinvoltura sui set cinematografici, la. Niente copione da seguire, nessuna regia predefinita: solo musica, movimenti da imparare, giudici da conquistare e un pubblico da casa pronto a votare.Con l'ingresso di Massimo Ghini, sale a undici il numero dei concorrenti ufficialmente annunciati per la ventunesima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, come da tradizione,, alimentando l'attesa e costruendo il clima di curiosità che precede ogni debutto stagionale.Il gruppo dei protagonisti che scenderanno in pista è particolarmente eterogeneo e rappresenta un mix di generazioni, provenienze e talenti. Tra i nomi già confermati figurano Monica Guerritore, attrice di grande esperienza e spessore interpretativo, e Alessandro Matri,. C'è poi Aurora Ramazzotti, figlia d'arte e volto noto della televisione, che rappresenta la generazione più giovane del cast.Non manca la musica, incarnata dalla presenza di Eugenio Finardi, cantautore storico della scena italiana, mentre il mondo del gossip e della cronaca rosa sarà rappresentato da Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti,ra i concorrenti ci sono anche Jimmy Ghione, volto storico di Striscia la Notizia, Riccardo Rossi, attore e cabarettista, Anna Safroncik, attrice di origini ucraine molto amata dal pubblico televisivo, e Manuela Moreno, giornalista del Tg1.







Un altro nome che ha destato curiosità è quello diche porterà sulla pista da ballo una storia personale molto particolare, fatta di scelte di vita radicali e di un percorso spirituale che ha attirato l'attenzione di migliaia di giovani sui social. Il cast, nonostante conti già undici concorrenti, potrebbe non essere ancora definitivo. Milly Carlucci potrebbe avere ancora qualche asso nella manica da giocare nelle prossime settimane,Ma il vero nodo da sciogliere riguarda la giuria, che quest'anno subirà un rinnovamento significativo.Dopo anni di presenza fissa nel programma,. In un'intervista a Fanpage, Canino ha spiegato di aver rifiutato la proposta contrattuale dello show, preferendo dedicarsi ad altri progetti futuri. Anche Selvaggia Lucarelli non farà più parte del panel di giudici: la giornalista e scrittrice è passata al team Mediaset, dove ricopre il ruolo di opinionista al Grande Fratello e sarà al timone della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.I due posti vacanti dovranno quindi essere riempiti con volti nuovi, capaci di portare freschezza ma anche autorevolezza in un ruolo delicato come quello del giurato. Da settimane circolano voci sull'arrivo di Barbara D'Urso,Le trattative, però, sembrano ancora in corso, anche a causa di alcune richieste avanzate dall'ex conduttrice Mediaset. Il pubblico attende con curiosità di scoprire chi siederà al tavolo della giuria accanto ai confermati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.