Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rinnova la giuria: pronto un personaggio irriverente

Pubblicazione: 18 aprile alle 19:00

Mentre è impegnata alla conduzione di Canzonissima su Rai Uno, Milly Carlucci starebbe già lavorando alla prossima edizione del suo show del sabato sera. E le prime indiscrezioni che emergono sono tutt'altro che banali: secondo quanto rivelato da DavideMaggio.it, la conduttrice e il suo staff avrebbero la seria intenzione di rinnovare la giuria di Ballando con le Stelle 2026, rimettendo mano a un assetto che negli anni è diventato una delle colonne portanti del programma.

Il nome che nessuno si aspettava

Il sito televisivo, oltre ad anticipare la volontà di cambiamento, ha anche lanciato uno scoop sul possibile nuovo ingresso: in pole position ci sarebbe Giuseppe Cruciani, voce storica e anima provocatoria di La Zanzara, il programma radiofonico cult su Radio 24. Un nome che sulla carta sembra tutto tranne che ovvio per un contesto come quello di Ballando, ma che avrebbe una sua logica precisa: portare in giuria un profilo tagliente, abituato a non fare sconti e a dire quello che pensa senza filtri. Esattamente il tipo di figura capace di alzare la temperatura del sabato sera.

Cosa cambia nella giuria attuale

La giuria uscente è composta da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino. La stessa Milly Carlucci ha già confermato pubblicamente la presenza di Lucarelli, attualmente impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip. Se Cruciani dovesse davvero entrare, resta aperta la questione più delicata: si aggiungerebbe ai cinque giurati esistenti, oppure ne sostituirebbe uno? Per ora DavideMaggio.it non si sbilancia: "Le certezze non esistono più nemmeno a pochi giorni dalla messa in onda, figurarsi a cinque mesi di distanza." Tutto è ancora in movimento, ma la direzione sembra chiara.