Pubblicazione: 19 novembre alle 12:59

Le luci del sabato sera si spengono, ma dietro le quinte di Ballando con le Stelle la tensione resta altissima. A riaccendere i riflettori sulle frizioni più discusse di questa edizione ci ha pensato l'ultimo appuntamento con Ballando Segreto, lo spin-off disponibile su RaiPlay in cui Milly Carlucci raccoglie gli sfoghi a cuore aperto dei protagonisti. Protagonista assoluta della puntata è stata Ornella Muti, tornata a parlare senza filtri del recente faccia a faccia avvenuto in diretta televisiva con Barbara D'Urso.

Il botta e risposta andato in scena davanti al pubblico di Rai 1 continua a far discutere anche lontano dalla pista da ballo. Intervistata da Milly Carlucci, l'icona del cinema italiano non ha nascosto il proprio disappunto per le modalità con cui si è consumato il chiarimento con la giurata. Secondoche avrebbe preferito preservare: litigare davanti alle telecamere, con un evidente sottofondo di astio e vecchie ruggini mai del tutto chiarite, le è apparso poco elegante, soprattutto trattandosi di uno scontro tra due donne sotto gli occhi di milioni di spettatori.

La Muti ha inoltre rivelato di aver avvertito in più occasioni un atteggiamento provocatorio proveniente dal banco della giuria, scegliendo inizialmente di non raccogliere le frecciatine per evitare inutili polemiche. Tuttavia, nell'ultima diretta del dancing show ha sentito l'esigenza di prendere parola e replicare a tono, rivendicando il diritto di esprimere apertamente il proprio punto di vista dopo settimane di grande pazienza.

A offrire una chiave di lettura completamente nuova sull'atteggiamento finora estremamente riservato dell'attrice ci ha pensato la stessa Milly Carlucci. La padrona di casa ha infatti svelato un retroscena inedito risalente ancora a prima della conferenza stampa ufficiale di presentazione del programma: Ornella Muti le aveva chiesto espressamente di poter evitare di commentare i voti e i giudizi della giuria al termine delle esibizioni, non sentendosi una ballerina professionista.

Una linea di condotta confermatail quale ha precisato come quel lungo silenzio non fosse affatto dettato da un senso di superiorità, bensì dalla volontà di lasciare spazio a chi mastica la danza per mestiere. La stessarispetto per i ruoli e le competenze altrui: un equilibrio mantenuto con rigore per settimane e interrotto soltanto quando l'attrice ha ritenuto indispensabile difendere la propria dignità personale.