Ballando con le Stelle, Ornella Muti rompe il silenzio su Barbara D'Urso: il retroscena dietro le quinte
Sfogo inedito a Ballando Segreto: Ornella Muti critica il litigio con Barbara D'Urso e Milly Carlucci svela il patto segreto sul silenzio in pista dell'attrice
Le luci del sabato sera si spengono, ma dietro le quinte di Ballando con le Stelle la tensione resta altissima. A riaccendere i riflettori sulle frizioni più discusse di questa edizione ci ha pensato l'ultimo appuntamento con Ballando Segreto, lo spin-off disponibile su RaiPlay in cui Milly Carlucci raccoglie gli sfoghi a cuore aperto dei protagonisti. Protagonista assoluta della puntata è stata Ornella Muti, tornata a parlare senza filtri del recente faccia a faccia avvenuto in diretta televisiva con Barbara D'Urso.
La Muti ha inoltre rivelato di aver avvertito in più occasioni un atteggiamento provocatorio proveniente dal banco della giuria, scegliendo inizialmente di non raccogliere le frecciatine per evitare inutili polemiche. Tuttavia, nell'ultima diretta del dancing show ha sentito l'esigenza di prendere parola e replicare a tono, rivendicando il diritto di esprimere apertamente il proprio punto di vista dopo settimane di grande pazienza.
A offrire una chiave di lettura completamente nuova sull'atteggiamento finora estremamente riservato dell'attrice ci ha pensato la stessa Milly Carlucci. La padrona di casa ha infatti svelato un retroscena inedito risalente ancora a prima della conferenza stampa ufficiale di presentazione del programma: Ornella Muti le aveva chiesto espressamente di poter evitare di commentare i voti e i giudizi della giuria al termine delle esibizioni, non sentendosi una ballerina professionista.