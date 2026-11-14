Ballando con le Stelle stasera su Rai 1: anticipazioni, cast e tutti i dettagli sulla puntata

Pubblicazione: 14 novembre alle 11:10

L’appuntamento più atteso del sabato sera televisivo torna a scaldare il pubblico e a dominare i social. Stasera, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1, Milly Carlucci è pronta a riaprire le porte dell’auditorium per una nuova e scoppiettante puntata di Ballando con le Stelle, lo show di danza più amato e seguito della tv. La competizione si fa ogni settimana sempre più serrata. Sotto l’attento sguardo della giuria e del pubblico da casa, i concorrenti VIP e i loro maestri di ballo si sfidano a colpi di samba, valzer, tango e coreografie mozzafiato.

La pista di Rai 1 vede protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema e dello sport, tutti determinati a dimostrare i propri progressi e a conquistare il favore della giuria tecnica. Ogni esibizione viene analizzata, criticata e votata dai giudici storici del programma. Tuttavia, ildal pubblico da casa giocano un ruolo cruciale, capaci di ribaltare completamente la classifica a sorpresa e di decidere le sorti delle coppie a rischio eliminazione.

Come da tradizione consolidata, uno dei momenti più attesi e commentati della serata è l’arrivo dei celebri ballerini per una notte. Per questo nuovo appuntamento, il palco di Milly Carlucci ospita grandi nomi del panorama artistico e sportivo italiano. Tra i protagonisti di questa imperdibile parentesi figurano l’amatissimo attore Marco Bocci, che scende in pista insieme ad Antonia Desplat, e la fuoriclasse dei tuffi Chiara Pellacani. Si tratta di performance straordinarie preparate in tempi record, capaci di regalare momenti di grande spettacolo e di assegnare un prezioso tesoretto di punti che può stravolgere la classifica provvisoria della gara.

Non mancano i consueti colpi di scena e i dibattiti accesi legati al tesoretto, gestito con attenzione e strategia da figure chiave come Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra, pronte a premiare le performance più meritevoli. A completare le dinamiche dello show ci sono i "Tribuni del popolo", che commentano senza peli sulla lingua le esibizioni e le valutazioni dei giudici in studio, alimentando quel clima di confronto e simpatia che appassiona milioni di telespettatori.

L’appuntamento conChi riuscirà a convincere la giuria e a superare indenne questa nuova puntata? Non resta che sintonizzarsi per vivere tutte le emozioni della diretta.