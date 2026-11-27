Pubblicazione: 27 novembre alle 20:00

Quando Massimo Martelli ha deciso di portare sul grande schermo il mondo raccontato da Stefano Benni nel celebre libro Bar Sport, ha scelto un luogo capace di restituire l'atmosfera del classico bar di paese italiano. La produzione del film del 2011 ha individuato in Sant'Agata Bolognese, in Emilia-Romagna, il set ideale per ricreare quel microcosmo fatto di chiacchiere, rivalità bonarie e personaggi indimenticabili. Il paese ha prestato le sue piazze e i suoi portici alle vicende degli avventori, diventando parte integrante dell'ambientazione.

. Qui la produzione ha ricreato la rivalità tra il Bar Sport e il Bar Moka, i due locali che nel film si fronteggiano ai lati opposti della piazza., che ha prestato la propria facciata alle riprese. Sul lato opposto si riconosce l'edificio utilizzato per rappresentare il locale rivale. Gli allestimenti scenografici hanno modificato temporaneamente l'aspetto degli edifici per restituire l'atmosfera descritta da Benni.

Un'altra location del film si trova nel territorio di Pieve di Cento, sempre nel Bolognese. Qui è stata girata la sequenza della gita al mare, durante la quale il gruppo di avventori si perde nelle campagne prima di raggiungere la destinazione. Le riprese si sono svolte lungo una strada senza nome, nei pressi di un casale, un punto meno semplice da individuare rispetto alla piazza di Sant'Agata Bolognese, che rimane il luogo più riconoscibile per chi desidera ripercorrere le ambientazioni della commedia.

Non tutte le scene sono state girate in Emilia-Romagna. Gli interni del Bar Sport sono stati ricostruiti in teatro di posa a Roma, mentre gli esterni sono stati realizzati nelle location reali. Il bancone presidiato da Onassis, il barista interpretato da Giuseppe Battiston, appartiene dunque a uno spazio ricreato artificialmente. Accanto a Battiston, il cast comprende Claudio Bisio nel ruolo di Eros e altri interpreti che danno vita alla variegata compagnia di frequentatori del locale.

La trasposizione cinematografica affronta la particolare struttura del libro di Benni, composto da episodi brevi, ritratti e racconti legati alla vita del bar. Martelli sceglie di valorizzarne la dimensione corale, trasformando il locale in un palcoscenico sul quale si alternano personaggi e piccole rivalità. La scelta dell'Emilia-Romagna si inserisce perfettamente in questo racconto, grazie alla tradizione di socialità legata alle piazze e ai luoghi di ritrovo., un dettaglio che crea un curioso contrasto tra il mondo delle supercar e la quotidianità di provincia raccontata nel film.

Oggi Piazza dei Martiri è visitabile liberamente e permette di riconoscere alcuni degli scorci utilizzati durante le riprese. Le attività commerciali e l'aspetto delle facciate possono essere cambiati rispetto al 2011, mentre gli allestimenti cinematografici non sono più presenti. Il film conserva la testimonianza di un mondo fatto di incontri, conversazioni e abitudini condivise, quello del bar di paese, luogo di socialità che nella commedia di Martelli diventa il simbolo di un'intera comunità.