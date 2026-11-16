Barbara D’Urso e Mariotto: il retroscena di Lucarelli e la frase "sul viale del tramonto" mai perdonata

Pubblicazione: 16 novembre alle 11:02

Il clima a Ballando con le Stelle si è fatto rovente, e stavolta non per i passi di danza. Selvaggia Lucarelli ha deciso di tirare fuori tutto nella sua newsletter Vale Tutto, ricostruendo pezzo per pezzo il puzzle dell'astio tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. Una tensione che non è esplosa dal nulla, ma che affonda le radici in vecchie ruggini, caratteri incompatibili e una frase mai dimenticata. La giornalista non usa mezzi termini: secondo la sua lettura, la convivenza tra la conduttrice e lo stilista era destinata a diventare esplosiva fin dal primo momento. Il problema di fondo starebbe nel profilo di D'Urso, descritta come "egoriferita e controllante", qualità che mal si sposerebbero con un programma che richiede spirito di squadra e capacità di stare al gioco senza pretendere sempre il ruolo di protagonista assoluta.





O ME O LUI. I retroscena e le vere ragioni per cui si è arrivati alla lite tra Mariotto e Barbara D’Urso. Che parte da lontano, prima di ogni cosa dal modo in cui si affronta la macchina di Ballando con le stelle. https://t.co/xtrE9Q6bTn https://t.co/k7AC8BX3iy — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 15, 2026

L'analisi di Lucarelli scava nel passato recente. Tutto risale alla scorsa edizione di Ballando, quando Mariotto commentò un'esibizione di D'Urso con Pasquale La Rocca definendola "sul viale del tramonto".sull'immagine e sul controllo della narrazione pubblica. Quel giudizio, stando alla ricostruzione della giornalista, non sarebbe mai stato superato dall'ex regina di Canale 5. Nemmeno il mazzo di fiori che Mariotto le avrebbe portato nella prima puntata di quest'anno sarebbe servito a sciogliere il gelo.Ma il punto non è solo una questione di sensibilità ferita. Lucarelli allarga il campo e descrive un quadro di tensioni più ampie.freddi con Simona Ventura, altrettanto tesi con Francesca Fialdini, e mai davvero risolti con Pasquale La Rocca, per il quale la giurata userebbe "un nomignolo poco edificante", nato da un gioco di parole sul cognome. Un dettaglio che la dice lunga sulla difficoltà di costruire relazioni distese quando si è abituati a comandare il proprio show.







Secondo la lettura della giornalista, D'Urso faticherebbe ad accettare una posizione non centrale, reagendo a ogni situazione come se fosse un attacco personale o una mancanza di rispetto., sostituita da una tendenza a vivere ogni dinamica in chiave conflittuale. Un atteggiamento che, in un programma corale e imprevedibile come Ballando, rischia di trasformarsi in un boomerang. E poi c'è l'episodio del profumo spruzzato in diretta, quello che ha fatto esplodere il caso.il gesto sarebbe stato il tentativo di manifestare il fastidio verso una presenza percepita come simbolo di "trash, di vecchia tv, di naftalina".La reazione di D'Urso, però, non ha fatto che peggiorare le cose. La giornalista la accusa di aver assunto il ruolo della vittima anche nello sfogo pubblicato sui social, chiedendo un intervento punitivo della rete. Un approccio che, secondo Lucarelli, sarebbe in linea con una personalità cheE adesso cosa succede? Gli scenari sono aperti. Potrebbero arrivare delle scuse formali, magari un riposizionamento delle sedie in giuria per evitare la vicinanza tra i due contendenti. Sabato prossimo D'Urso potrebbe tornare al suo posto, scambiando la sedia con Alberto Matano. Oppure no. Perché, secondo quanto riferito da Lucarelli, la produzione non starebbe facendo i salti mortali per trattenerla dietro al bancone. E Simona Ventura sarebbe già pronta a subentrare.