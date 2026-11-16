Barbara D’Urso e Mariotto: il retroscena di Lucarelli e la frase "sul viale del tramonto" mai perdonata
Selvaggia Lucarelli svela le tensioni tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle.
Il clima a Ballando con le Stelle si è fatto rovente, e stavolta non per i passi di danza. Selvaggia Lucarelli ha deciso di tirare fuori tutto nella sua newsletter Vale Tutto, ricostruendo pezzo per pezzo il puzzle dell'astio tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. Una tensione che non è esplosa dal nulla, ma che affonda le radici in vecchie ruggini, caratteri incompatibili e una frase mai dimenticata. La giornalista non usa mezzi termini: secondo la sua lettura, la convivenza tra la conduttrice e lo stilista era destinata a diventare esplosiva fin dal primo momento. Il problema di fondo starebbe nel profilo di D'Urso, descritta come "egoriferita e controllante", qualità che mal si sposerebbero con un programma che richiede spirito di squadra e capacità di stare al gioco senza pretendere sempre il ruolo di protagonista assoluta.
Ma il punto non è solo una questione di sensibilità ferita. Lucarelli allarga il campo e descrive un quadro di tensioni più ampie. I rapporti di D'Urso con la giuria non sarebbero idilliaci: freddi con Simona Ventura, altrettanto tesi con Francesca Fialdini, e mai davvero risolti con Pasquale La Rocca, per il quale la giurata userebbe "un nomignolo poco edificante", nato da un gioco di parole sul cognome. Un dettaglio che la dice lunga sulla difficoltà di costruire relazioni distese quando si è abituati a comandare il proprio show.
La reazione di D'Urso, però, non ha fatto che peggiorare le cose. La giornalista la accusa di aver assunto il ruolo della vittima anche nello sfogo pubblicato sui social, chiedendo un intervento punitivo della rete. Un approccio che, secondo Lucarelli, sarebbe in linea con una personalità che non riesce a vivere il ruolo con leggerezza e che pretende sempre il controllo totale della situazione. E adesso cosa succede? Gli scenari sono aperti. Potrebbero arrivare delle scuse formali, magari un riposizionamento delle sedie in giuria per evitare la vicinanza tra i due contendenti. Sabato prossimo D'Urso potrebbe tornare al suo posto, scambiando la sedia con Alberto Matano. Oppure no. Perché, secondo quanto riferito da Lucarelli, la produzione non starebbe facendo i salti mortali per trattenerla dietro al bancone. E Simona Ventura sarebbe già pronta a subentrare.