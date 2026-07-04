Barbara D'Urso, sfuma il ritorno in Rai: la decisione sui palinsesti 2026/2027 è ufficiale

Pubblicazione: 04 luglio alle 11:58

La presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2026/2027 ha delineato le strategie editoriali del servizio pubblico tra grandi conferme, attesi ritorni e clamorose assenze. Tra i corridoi di Viale Mazzini, tuttavia, il nome più sussurrato alla vigilia non figurava in nessuno dei blocchi di programmazione presentati. Si tratta di Barbara D’Urso, la cui ombra continua a proiettarsi sul piccolo schermo nazionale, alimentando settimane di indiscrezioni e speculazioni di mercato.

A fare definitiva chiarezza sulla posizione della conduttrice partenopea è intervenuto direttamenteInterpellato a margine della conferenza stampa sulle insistenti voci di un imminente sbarco della conduttrice sulle reti Rai, l’AD ha scelto la via della trasparenza, pur lasciando uno spiraglio aperto per il futuro. Rossi ha affrontato la questione smorzando i toni trionfalistici dei rumors circolati nelle ultime ore:, ha esordito il vertice di Viale Mazzini, rimandando la responsabilità tecnica delle scelte ai singoli direttori editoriali.

L’evidenza dei fatti, tuttavia, parla chiaro: "Che io sappia Barbara D'Urso non è in questo momento all'interno del palinsesto, altrimenti l'avreste visto. Non essendoci, non risulta". La smentita spegne, almeno per l'autunno e l'inverno della prossima stagione, le ipotesi che vedevano l'ex volto di punta Mediaset pronta a conquistare una fascia pomeridiana strategica o a sedersi nella rinnovata giuria di Ballando con le stelle, programma per il quale il suo nome era circolato con insistenza a causa della possibile sostituzione di Selvaggia Lucarelli.

Barbara D'Urso fuori dai palinsesti Rai-foto Mediasetinfinity

Se da un lato l'AD Rai ha escluso un debutto imminente della conduttrice sulla rete pubblica, dall'altro non ha chiuso completamente la porta a eventuali sviluppi futuri. Rossi ha infatti spiegato che nel mondo della televisione è normale avviare confronti e ragionamenti editoriali con i talenti anche con largo anticipo: "Non si può escludere che magari qualche contatto c'è, questo francamente non lo so. Ma confermo che Barbara D'Urso non è nei palinsesti Rai".

Dopo l'addio a Mediaset,Nonostante l'assenza dal piccolo schermo come conduttrice di un programma quotidiano, il suo futuro continua ad attirare grande attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. L'esclusione dai palinsesti Rai 2026/2027 rappresenta quindi una battuta d'arresto per chi immaginava un suo ritorno in grande stile sulla televisione pubblica.

Allo stesso tempo, le dichiarazioni di Giampaolo Rossi lasciano intendere che il dossier non sia definitivamente archiviato e che eventuali nuovi progetti possano essere valutati più avanti. Per il momento, dunque, Barbara D'Urso resta fuori dalla programmazione Rai, mentre il suo futuro televisivo continua ad interessare l'opinione pubblica.